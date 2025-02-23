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去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

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去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

目前含息總損益（2025/02）

00919（155張）：帳面損益 -50,699
00929（130張）：帳面損益 +48,283
00713（17張）：帳面損益 +16,093
00878（520張）：帳面損益 +3,991,630
00926（4張）：帳面損益 +2,974

去年2024/12/14 帳面損益

00919：帳面損益 -144,696
00929：帳面損益 -78,814
00713：帳面損益 -99
00878：帳面損益 +3,537,517

在去年12月中，手上持股除了00878是正報酬外，其餘全部都是負報酬，但到了今年2月，高股息開始回神，帳面獲利陸續轉正。

從2024年12月到2025年2月這段期間，我只買入了00713和00926，其餘持股的張數都沒有增加，目前我也只會專注於這兩檔的買進。

其實，誰都知道高股息的總報酬遠不如指數，但有趣的是，當初我投資指數型ETF的期間，最終並沒有真的賺到比高股息更多的報酬，我自己覺得主要的原因就是我當初投資指數型時，把它當作買低賣高，沒事就在擇時進出，常常損失了很大一段市場報酬，而沒有真正的執行買進並長期持有。

後來，因為需要現金流來cover房貸，才轉向高股息，反而最後真的讓我賺到了長期持有的報酬。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00926凱基全球菁英55 00929復華台灣科技優息ETF

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