快訊

外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

金蛇年來ETF績效十強 陸港股包辦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
陸股示意圖。（新華社）
陸股示意圖。（新華社）

金蛇年（2月3日）新春開紅盤以來15個交易日，ETF前十強都由陸港股包辦，前二強為富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2，績效甚至超過40%；原型的中信中國50、富邦恒生國企、台新MSCI中國績效也超過20%。陸港股後市可期下，逢回可趁機切入。

富邦恒生國企ETF經理人陳婉寧表示，自DeepSeek-R1模型問世以來，陸港股市場信心受到很大程度提振，尤其是AI運用相關類股及龍頭科技股，近期整體漲幅不輸美股七巨頭，也帶動中小型類股上揚，為近年來難得一見的由非政策因素驅動。

中國大陸國家主席習近平也在17日出席民營企業座談會，包括馬雲、雷軍、任正非等企業領袖均參加，釋放出國家對於民營企業的支持訊號，持續鞏固市場對於陸股的樂觀情緒。

中國信託投信指出，阿里巴巴日前公布財報表現亮眼，AI相關產品連續六季保持三位數成長，上季營收增幅創2023年以來最快。日前市場也傳出蘋果智慧型手機iPhone將與阿里巴巴合作，針對在中國大陸銷售的iPhone開發AI新功能，種種利多激勵阿里巴巴股價，也帶動陸股上漲。

在政策層面，中國信託投信分析，大陸政府推出「三穩」方針，意即穩房市、股市與內需，希望透過寬鬆的貨幣政策與擴大財政支出，強化內需來提振經濟。

近期除陸股外，大陸房地產市場亦釋出正面訊號，包含二線城市的新房價格是自2023年6月以來首次出現月增，顯示政策初具成效。在大陸政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，將是陸港股未來的投資主軸，在陸港股後市仍可期下，回檔可站在買方逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中國信託 港股 阿里巴巴股

延伸閱讀

港股重返23,000 逼近台股…中資科技股漲幅驚人

台股+海外商品 降風險

DeepSeek迎曙光 陸股ETF今年來前十強全賺

動作頻頻釋訊號？馬雲亮相民企座談會 螞蟻上市觸礁後首次

相關新聞

金蛇年來ETF績效十強 陸港股包辦

金蛇年（2月3日）新春開紅盤以來15個交易日，ETF前十強都由陸港股包辦，前二強為富邦恒生國企正2（00665L）、中信...

0056與金融股誰更適合川普貿易戰的2025？專家：ETF擁有2優1劣

2025年，川普再度當選美國總統，貿易戰持續開打，全球供應鏈面臨更大的不確定性。此外，國際政治風險持續攀升，市場充滿動盪，許多投資人開始思考，在這樣的環境下，還適合長期投資嗎？如果還想要存股，金融股與元大高股息（0056）哪個才是更好的選擇？

第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

模擬的方式是，把目前質押的所有標的的股價全部砍10塊，沒錯就是直接砍10塊，來看看維持率會跌到哪裡，我想全部砍10塊這個幅度應該已經夠大條了，股災要跌到這個幅度也挺不容易的。

三檔新種ETF現蹤 ETF發行商數將上二字頭

ETF市場依舊火熱，新種ETF陸續現蹤，野村臺灣智慧優選主動式ETF、凱基美國Top股債平衡ETF、聯博投資等級債入息主...

買氣爆棚！00757規模創歷史新高

受惠AI發展大爆發，統一FANG+（00757）淨值一路看回不回，強勢的表現吸引淨申購流入，截至19日，00757規模攀...

買盤不愛 2025年第二檔ETF將下市

富邦投信21日公告，旗下富邦中國投等債ETF（00784B）的淨資產價值已達終止證券投資信託契約條件，也就是淨資產價值最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。