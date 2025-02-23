金蛇年來ETF績效十強 陸港股包辦

金蛇年（2月3日）新春開紅盤以來15個交易日，ETF前十強都由陸港股包辦，前二強為富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國50正2，績效甚至超過40%；原型的中信中國50、富邦恒生國企、台新MSCI中國績效也超過20%。陸港股後市可期下，逢回可趁機切入。

富邦恒生國企ETF經理人陳婉寧表示，自DeepSeek-R1模型問世以來，陸港股市場信心受到很大程度提振，尤其是AI運用相關類股及龍頭科技股，近期整體漲幅不輸美股七巨頭，也帶動中小型類股上揚，為近年來難得一見的由非政策因素驅動。

中國大陸國家主席習近平也在17日出席民營企業座談會，包括馬雲、雷軍、任正非等企業領袖均參加，釋放出國家對於民營企業的支持訊號，持續鞏固市場對於陸股的樂觀情緒。

中國信託投信指出，阿里巴巴日前公布財報表現亮眼，AI相關產品連續六季保持三位數成長，上季營收增幅創2023年以來最快。日前市場也傳出蘋果智慧型手機iPhone將與阿里巴巴合作，針對在中國大陸銷售的iPhone開發AI新功能，種種利多激勵阿里巴巴股價，也帶動陸股上漲。

在政策層面，中國信託投信分析，大陸政府推出「三穩」方針，意即穩房市、股市與內需，希望透過寬鬆的貨幣政策與擴大財政支出，強化內需來提振經濟。

近期除陸股外，大陸房地產市場亦釋出正面訊號，包含二線城市的新房價格是自2023年6月以來首次出現月增，顯示政策初具成效。在大陸政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，將是陸港股未來的投資主軸，在陸港股後市仍可期下，回檔可站在買方逢低布局。

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