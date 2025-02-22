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第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為2月21日

昨天我把尚未質押的00878、0056還有40張00919拿去質押拉維持率，目前維持率從203%提升到285%，雖然我覺得200%已經足夠，但我還是想看看以目前的借貸存股策略，在遇到非常嚴重的股災時，會發生什麼情形。

模擬的方式是，把目前質押的所有標的的股價全部砍10塊，沒錯就是直接砍10塊，來看看維持率會跌到哪裡，我想全部砍10塊這個幅度應該已經夠大條了，股災要跌到這個幅度也挺不容易的。

目前質押借貸的金額為252萬，質押標的為67張第一金、132張00878、40張00919、27張0056、10張00713，股價以今天2/21收盤價全部砍10塊後為以下。

第一金：17.65
00878：12.64
00919：13.8
0056：27
00713：45.05

以上質押擔保品總值為457萬，維持率為457/252*100%=181%

就算跌到這種幅度，距離我被追繳還有近50%的空間，且我還有42張00929、1張00631L尚未質押，手上還有黃金、少許現金可以再買股繼續質押拉維持率。

當然我不會說百分之百不會遇到這種情形，除非台股遇到毀滅性的打擊，不然要跌到讓我追繳的機率確實不高，也許7000點那附近我才可能變130%吧我想。

孫子兵法曰：「無恃其不來，恃無有以待也」。

不要倖存僥倖敵人不會來，而是要做好萬全的準備，隨時防備敵人的到來，知己知彼才能百戰不殆。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00631L元大台灣50正2 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 2892第一金 質押

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