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三檔新種ETF現蹤 ETF發行商數將上二字頭

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

ETF市場依舊火熱，新種ETF陸續現蹤，野村臺灣智慧優選主動式ETF、凱基美國Top股債平衡ETF、聯博投資等級債入息主動式ETF向主管機會送件募集，在主動式ETF及多重資產ETF的問世下，預料ETF市場將持續滾燙。

2025年持續有新產品推出，已經有五檔新掛牌，按掛牌時間依序為野村日本動能高息、野村美國研發龍頭、台新特選IG債10+、中信美國創新科技和中信NASDAQ，規模為4.22億元、6.76億元、22億元、11.71億元、16.78億元。

近期包含第一金投信募集的第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B），據了解募集金額約12億元，正報請成立中，也是近年第一金投信在ETF市場中募集的最好表現。至於台灣第三家投入ETF的外資投信-保德信投信所推出保德信市值動能50ETF（009803）募集期間在2月18日至2月24日；富邦投信睽違兩年推出富邦旗艦50（009802）於2月24日至2月26日展開募集繳款；聯邦投信推出的第一檔是聯邦台灣精彩50 ETF（009804）將於3月17日至21日募集。

隨著ETF發行檔數愈來愈多，且參與參與發行商也在增加中，目前已經來到19家，且持續有投信業者正在向主管機關送件中，至少有21家業者將搶食ETF大餅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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