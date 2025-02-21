買氣爆棚！00757規模創歷史新高

受惠AI發展大爆發，統一FANG+（00757）淨值一路看回不回，強勢的表現吸引淨申購流入，截至19日，00757規模攀升至450.9億元，創歷史新高，一年增胖186.9%。

觀察00757近兩年的淨值表現，從2023 AI元年初的33.27元起漲，年底漲到64.61元，一年大漲94%。2024年，00757漲勢依舊不停歇，12月4日淨值達100.84元，歷時不到6年即突破百元大關，2024年漲幅近六成，績效在同類型之中名列前茅。00757淨值站上百元之後至今屹立不墜，00757累積兩年、三年、五年報酬率分別為179.6%、148.3%、328.8%。

00757短中長線優異的績效表現，成為吸引投資人進駐的底氣，也讓00757的規模從去年同期（2024/02/19）的157.15億元，僅花一年的時間就快速成長至突破450億元。

展望AI後市，統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，DeepSeek所掀起的革命下，助攻市場認知AI技術有望因低成本模型的問世而加速發展。整體來說，AI產業的發展仍高度依賴先進的晶片供應。同時，高效AI模型的競逐，有望加速AI終端應用的普及。預期AI將走向硬體與軟體同步發展的新階段。00757成分股就符合「軟硬通吃」的優勢，不過因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新的長線多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。