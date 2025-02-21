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買盤不愛 2025年第二檔ETF將下市

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖／ingimage
ETF示意圖／ingimage

富邦投信21日公告，旗下富邦中國投等債ETF（00784B）的淨資產價值已達終止證券投資信託契約條件，也就是淨資產價值最近三十個營業日平均值已低於新臺幣壹億元。將依信託契約第25條第1項規定向金融監督管理委員會提出終止本基金信託契約申請，俟金管會核准後，將依規辦理後續終止上櫃（即下櫃）及清算程序。

富邦中國投等債ETF追蹤富時中國美元投資等級債指數，於2019年3月27日掛牌，規模曾經最高來到10.87億元，截至14日還有76位投資人，截至20日規模為0.99億元，該ETF淨資產價值已達下櫃門檻。

ETF近年成為時下最夯的理財產品，其中，債券ETF商品熱度竄升，截至2月20日總規模為3.12兆元，對比去年同期的2.14兆元，年成長0.97兆元或達45.6%，不過，仍然呈現大者恆大的局面，但資金嚴重傾向長天期美債、投資等級債，尤其月月配成為新趨勢，在2024年至今，一共有14檔新債券ETF成立、一檔加掛美元級別、一檔正報請成立中，其中，14檔都是採用月月配。

回股近年ETF表現，2023年有七檔ETF下市，六檔為債券ETF，分別為復華中國5年期以上政策性金融債券ETF、新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF、群益10年期以下中國政策性金融債券ETF、國泰富時人民幣短期報酬ETF、國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF、凱基3至10年期中國政策金融債券ETF大華銀元宇宙科技與服務ETF；一檔海外股票ETF則是大華銀元宇宙科技與服務。

2024年計有兩檔下市，且都是債券ETF，分別為元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF和新光美國政府1至3年期債券ETF。

2025年以來，已經有兩檔債券ETF公告淨資產價值已達下櫃門檻，復華次順位金融債、富邦中國投等債的。

中國債ETF近年來陸續清算，這三年來，將下市檔數達到八檔，主要反映三大因素：第一，壽險法人資金不能買沒有信評債券；第二，主管機關對於債券ETF採分散性原則；第三，一般投資人對於中國債ETF參與度向來偏低，仍偏好買進美債、美國或全球投資等級債、甚至是非投資等級債，然中國債受到房地產及清零政策影響，著墨意願不高。

如今，盤面上僅存的中國債ETF僅剩下兩檔，分別為群益7+中國政金債及富邦中國政策債，規模為1.16億元和43.91億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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