去年上市 ETF 新兵 六檔表現亮眼

去年上半年台灣ETF市場熱絡，股票、債券ETF共掛牌了10檔。這些陸續在去年3月到6月間掛牌上市的股債ETF，歷經市場去年7月與9月兩波較劇烈的修正，以及11月過後因川普關稅政策引發的市場震盪，10檔股債ETF的股價加上配息的整體報酬表現開始出現分歧，10檔中不論近1個月、今年以來、近6個月皆繳出正報酬表現，共有包括凱基美國非投等債（00945B）等共六檔。

六檔中包含兩檔債券ETF，以近六個月以來的表現，00945B以6.76%的股價含息報酬，表現突出，顯示與股票同樣具備景氣高度相關特性的非投資等級債券，在景氣良好與定期支付票息特質等條件支持下，表現不輸股票ETF。

凱基投信表示，近期出爐的通膨數據顯示，目前通膨降溫速度比市場預期來得慢，加上美國經濟體質穩健，不管是消費力道或者是企業獲利成長性，都支持今年美國經濟可望持續向上，因此可以預期美國聯準會並不會急著降息，十年期公債殖利率有較高機率高檔區間震盪的情況下，債券投資建議優先鎖定票息收益，例如存續天期偏短、信評標準向下放寬的非投資等級債，在利率高檔震盪時期，相對有機會提高票息收入與降低利率風險。

有鑑於美國2025年以及2026年的非投資等級債違約率可望雙雙低於長期平均，美國經濟持續成長可期，凱基美國非投等債成分債鎖定美國地區優質企業發行的債券，存續天期1-5年，並剔除CCC等級的低評級債券，根據凱基投信官網顯示，截至2月19日為止，基金共持有140檔成分債，平均票息利率達8.02%，平均殖利率達7.59%，在台股未來12個月預估現金殖利率面臨下修之際，擁有高票息優勢的美國非投等債，報酬表現值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。