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00922、00923親民版0050怎麼選？莎莉：思考很久後投資更分散的它

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。路透
台股示意圖。路透

這兩個親民版0050標的，還算是莎莉經常被問的！親自加入後也想為他們寫點什麼。

00922和00923從成立至今，兩年多分別成長63.77%和64.13%，以市值型ETF還算是不錯的成長。

還記得莎莉和先生也加入房貸中年團，每年的第三季都要繳3%~5%左右，而這期間存的錢應該如何使用更好。

考量到頭期款是每年的必要支出，在標的上的選擇就會更有限制，一切都以能順利繳上頭期款做考量。

思考很久決定試看看，成分股較分散的00922，看看有沒機會領到些股利也賺點小價差。

投資00922就保證賺錢嗎？即使帳上目前已成長2%，未來的事誰都說不準，都還有觀察和調整空間。

還是老話一句，親自走一回從中學經驗，才會更知道自己的需求，2025年的我們也要為自己努力！

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 市值型

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