00830有純正的半導體龍頭科技股血統！專家：AI浪潮下輝達晶片仍供不應求

國泰費城半導體（00830）近一周漲幅4.05%，勇奪原型美股ETF冠軍寶座，法人分析，00830是全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的科技股ETF，台灣春節期間因DeepSeek引爆輝達(NVIDIA)股價危機，費半指數也連帶重挫，這幾日隨著輝達收復股價失土，從1月最低118美元重回140美元，00830成為近期最靚ETF，成交量明顯放大。

法人分析，回顧2024年，全球股市多數呈現上漲，其中台美股市更是漲幅超過2成，股市資金浪潮相當明顯，晶片霸主輝達不僅在2023年股價噴漲230%，去年股價漲幅亦同樣翻倍，有170%之高，相當驚人，含「輝」的美股ETF成為熱門焦點。

而美國費城半導體指數聚焦美國掛牌的全球半導體上、中、下游龍頭企業，是目前全球最重要的科技類股指數之一，00830在AI浪潮推升下，占盡天時、地利和人和，基金重兵布局GPU、ASIC兩大陣營，輝達、博通、邁威爾合計近3成，是ETF市場上唯一完整重兵布局3檔AI發展基石，3檔合計占比最高。其中AI、GPU陣營領導者輝達，占比高達11.3%。

輝達已度過DeepSeek衝擊，在市場逐漸到了解DeepSeek將帶來更大的AI需求後，生成式AI不再只是四大CSP業者的事，各行各業對於GPU需求將更為強烈，輝達晶片仍供不應求，近期預計將於台灣時間2/27上午，發布截至今年1月下旬的上季財報，預料將再度成為市場焦點。

00830另一檔重要成分股就是ASIC陣營領導者博通，事業體涵蓋企業軟體、資安服務及半導體，其特殊應用IC(ASIC)同樣是生成式AI下的最大受惠者之一，2024年股價漲幅創歷史新高，更和輝達一樣進行拆股計畫，受到投資人熱烈追捧，市值創高登上1兆美元俱樂部，華爾街分析師亦看好博通前景，調升其目標價格。

ETF專家表示，00830有純正的半導體龍頭科技股血統，目前股價約44元，已經打包好完整的美國科技及AI供應鏈，總計有30檔成分股，ETF規模也是全台科技股ETF中最大，是美國科技市值型ETF首席，狂人川普上任後已展開一系列保衛美國的措施，無論如何，美股都將是未來強勢之股，科技股更是重中之重，定期定額投入00830，有助創造資產爆發性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。