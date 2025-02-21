00757跟00924擁「美股8巨頭」該怎選？股添樂：這檔績效逆天長抱相對低波動選它
新聞寫著「79萬股民放心！00929填息達陣」，我心想，什麼時候高股息ETF填息還需要緊張兮兮呢？
定睛一看，啊！原來是00929...那還真是一言難盡啊
不過話說回來，其實也不只是00929讓人擔心，應該是大部分高股息ETF從去年下半年以來都沒能讓人放心。不是配息縮水，就是股價跌得像除息。
那麼問題來了，這個時間點到底買誰才放心？
高手我朋友表示，前陣子買了不少實體黃金，還擺床下，這讓他感到非常安心。
我相信這種案例不多見，畢竟一來黃金不孳息，搞不好還會孳蠅；二來「郊屋藏金」可能讓我更不安心。
其實現在市場擔心的，無非就是川普高高抬起的關稅大刀，究竟會不會砸向台灣？
這項不確定因素可能會困擾台股一整年，所以2025年無論買台股市值型ETF，或是高股息ETF，大概都免不了得天天起床看頭條，或是密集追蹤川普任何一則社群消息。
唯獨買美股，直搗川普心裡最軟的一塊，少了不確定因素，起碼我覺得會比較放心。
畢竟行情好，美股大概率跟漲；一旦川普點燃貿易戰引發市場恐慌，資金也是回流美股。
美股ETF怎麼挑？8巨頭佔比很重要！
美股相對台股而言就算是修正會比台股抗跌，是續漲的話美股表現應該會比台股更強。
但買美股主要還是買科技巨頭，除了美股7巨頭外，另外去年的大黑馬「博通」，下半年突然竄起來，所以現在美股我定義是8巨頭。
其實就是看ETF到底有無持有這8檔股票，有的全部都在上述圖表。
00757 V.S 00924怎選？
小資族想翻身，也許統一FANG+（00757）是選擇。
想要穩健一點波動度不要這麼大，就選復華S&P500成長（00924）。
但其實科技股的波動一定不會小，一年都漲50％，波動要怎麼小？但每檔還是會有差異，要越高的報酬風險肯定也越大。
00757這檔2024年就引起許多投資人關注，因為績效真的太逆天，漲了快60％；適合風險接受度比較大的投資人。
00924的特點波動度看起來是相對低的，有助於要拉長時間持有會比較好點！
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 華視鈔錢部署 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言