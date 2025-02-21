00757跟00924擁「美股8巨頭」該怎選？股添樂：這檔績效逆天長抱相對低波動選它

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

新聞寫著「79萬股民放心！00929填息達陣」，我心想，什麼時候高股息ETF填息還需要緊張兮兮呢？

定睛一看，啊！原來是00929...那還真是一言難盡啊

不過話說回來，其實也不只是00929讓人擔心，應該是大部分高股息ETF從去年下半年以來都沒能讓人放心。不是配息縮水，就是股價跌得像除息。

那麼問題來了，這個時間點到底買誰才放心？

高手我朋友表示，前陣子買了不少實體黃金，還擺床下，這讓他感到非常安心。

我相信這種案例不多見，畢竟一來黃金不孳息，搞不好還會孳蠅；二來「郊屋藏金」可能讓我更不安心。

其實現在市場擔心的，無非就是川普高高抬起的關稅大刀，究竟會不會砸向台灣？

這項不確定因素可能會困擾台股一整年，所以2025年無論買台股市值型ETF，或是高股息ETF，大概都免不了得天天起床看頭條，或是密集追蹤川普任何一則社群消息。

唯獨買美股，直搗川普心裡最軟的一塊，少了不確定因素，起碼我覺得會比較放心。

畢竟行情好，美股大概率跟漲；一旦川普點燃貿易戰引發市場恐慌，資金也是回流美股。

美股ETF怎麼挑？8巨頭佔比很重要！

美股相對台股而言就算是修正會比台股抗跌，是續漲的話美股表現應該會比台股更強。

但買美股主要還是買科技巨頭，除了美股7巨頭外，另外去年的大黑馬「博通」，下半年突然竄起來，所以現在美股我定義是8巨頭。

其實就是看ETF到底有無持有這8檔股票，有的全部都在上述圖表。

00757 V.S 00924怎選？

小資族想翻身，也許統一FANG+（00757）是選擇。

想要穩健一點波動度不要這麼大，就選復華S&P500成長（00924）。

但其實科技股的波動一定不會小，一年都漲50％，波動要怎麼小？但每檔還是會有差異，要越高的報酬風險肯定也越大。

00757這檔2024年就引起許多投資人關注，因為績效真的太逆天，漲了快60％；適合風險接受度比較大的投資人。

00924的特點波動度看起來是相對低的，有助於要拉長時間持有會比較好點！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 華視鈔錢部署 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00924復華美國標普500成長ETF 00929復華台灣科技優息ETF 報酬 填息 川普 科技股

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