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00905、00922…市值型ETF鬆綁台積電占比30％限制？股添樂：績效不見得會輸0050

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。林伯東／攝影
台股示意圖。林伯東／攝影

金管會昨日宣布，近期將有六大新政策即將上路或修法，當中跟股民最有關係的就是即將鬆綁ETF指數成分股占比限制。

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這個規範白話來說，就是過去市值型ETF除了0050、006208、00692以外，普遍都有設計一項「單一成分股占比不能超過30%」的限制。

不過台積電佔台股加權指數權重這幾年已經從20幾%跳增到39%，如果市值型ETF限制最高30%成分股比重，會使得ETF沒辦法有效追蹤大盤績效報酬。

現在即將放寬這30%的限制，其實對投資人是好事，回顧這一兩年很多新掛牌的市值型ETF都有做出區隔性，可惜綁上這條「台積電條款」會讓人擔心無法有效追蹤大盤，所以大部分買氣也不佳。

如果未來放寬限制，代表一票市值型ETF在遇到「拉積盤」的行情，績效不見得會輸給0050。

有意思的是，這陣子0050先是降費，又再分割，已經使得後面發行的市值型ETF的光芒盡失，這個時候拋出這項議題，我覺得是有助於其它商品提高能見度。

像我就覺得00850、00922、00905放寬這層限制後，競爭力一定會大大提升，我也想看市值型ETF上演「六大派圍攻光明頂」的熱鬧市況。

打起來！熱鬧起來！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型

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