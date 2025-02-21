00894配息比00878還厲害！知美：「隱藏黑馬」績效贏00922、00923、00713

＊原文發文時間為2月17日

2月份台股ETF配息排行榜，第一名竟然不是00878！

只有1檔ETF配息破10%，想要參與除息02月17日前記得買進！

知美幫大家整理出，2025年2月，台股ETF的配息前10名

第一名大黑馬：中信小資高價30（00894），配息0.55元/年化配息率10.5%

第二名：國泰永續高股息（00878），配息0.50元/年化配息率8.8%

第三名：中信關鍵半導體（00891），配息0.41元/年化配息率8.8%

第二名的00878國泰永續高股息，知美相信大家已經是非常熟悉，這邊就不再多做介紹，但是第一名的00894中信小資高價30，究竟是什麼來歷？知美簡單來幫大家說明。

觀察00894的成分股，你會驚訝的發現，天啊！價格怎麼都這麼高？

因為00894的選股邏輯有提到，A.股價排名前60名以內、B.股價排名前100名以內且股價高於200元，所以你可以說：00894就是全台唯一一檔，專門挑選高價股的主題型ETF。利用高價股加上四大指標（獲利能力指標、零股交易指標、ROE報酬率成長指標、現金股利成長指標），總共挑選出30檔成分股。

看到這裡你或許會懷疑，買進高價股的策略真的可行嗎？

00894中信小資高價30，2024年的漲幅高達43.35%，勝過第三代市值型ETF，00922國泰台灣領袖50、00923群益台灣ESG低碳50，同時勝過熱門高股息ETF，00713元大台灣高息低波、00878國泰永續高股息。

另外說到高價股你會優先想要哪一間公司呢？第一間（台積電），2024年漲幅高達83.8%、第二間（聯發科），2024年漲幅高達39.4%，只是一般的小資族就算購買零股，每個月3000元的投資額度，最多也只能夠買下三間千金股，所以知美認為，如果你偏愛高價股，但是手上的資金明顯不足，00894中信小資高價30的選股策略，就會非常明顯適合你。

00894本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元

最後買進日：2025年02月17日

除息日：2025年02月18日

配息日：2025年03月17日

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