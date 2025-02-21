台積電（2330）權重上限30％解封？艾比：若鬆綁00923、00850可能會提高持股比重

重磅消息！證交所計劃放寬台股ETF「單一成分股權重」上限，這項改變被市場稱為「台積電條款」鬆綁。

這次的規則調整。主要是針對持有台積電比重較高的ETF。

什麼是「台積電條款」？

根據現行規則，台股ETF中的單一成分股權重，最高不得超過30%。

主要目的是避免單一個股對ETF影響過大，減少集中風險。

但由於台積電是台股市值最大的個股，占大盤權重已經太大，所以幾乎所有追蹤大盤的ETF；例如00850、00923等都受此規則的影響，必須定期調整持股，避免台積電持股比例超過上限。

為什麼要放寬「台積電條款」？

1.台積電市值持續擴大，30%上限不合時宜

目前台積電在台股市值占比已經超過50%，但ETF卻只能持有30%以內，這讓ETF的配置與台股的實際結構不匹配，影響追蹤效率。

2.頻繁調整持股，影響ETF表現

因30%上限的關係，台股ETF需要不斷賣出台積電、買入其他成分股，這會讓ETF的持股變動頻繁，可能影響投資績效。

3.外資與機構投資人關注度提升

許多外資與機構投資人希望透過ETF投資台股，但當ETF無法忠實反映台股結構時，可能會影響投資吸引力，因此這次的鬆綁，也是為了提高台股ETF國際競爭力。

4.與國際ETF規則接軌

在美國等成熟市場，ETF的持股權重通常是根據市值決定，不會有人為的30%上限，因此放寬這項規定，也能台股ETF的運作方式更接近國際標準。

這項調整對台股ETF有什麼影響？

1.台股ETF的持股結構將會改變

目前許多台股ETF因為30%上限，被迫減少台積電持股，增加其他個股的比例。

如果這項限制取消，這些ETF可能會開始增加台積電持股，而減少其他成分股的比重。

2.ETF追蹤指數的效果可能會更好

由於台積電在台股的權重本來就高，放寬限制後，ETF的表現可能會更貼近大盤。這對於那些希望透過ETF參與台股成長的投資人來說，可能是個好消息。

3.台積電可能成為更強勢的焦點股

如果ETF開始買進更多台積電，這可能會帶動台積電股價進一步上漲。

4.其他成分股可能面臨賣壓

目前許多ETF因為30%上限的規則，需要配置較多權重給其他股票；例如聯發科、鴻海、台達電等。

如果這個上限被取消，這些個股的權重可能會下降，甚至出現部分資金流出的現象。

投資人該如何應對這項變動？

1.關注ETF持股變化

如果你有投資0050、006208、00850等，當限制鬆綁後，這些ETF可能會提高台積電持股比重，影響基金的波動與報酬率。

2.台積電可能受益，但波動加劇

短期ETF加碼台積電可能帶動股價上漲。

3.其他成分股可能面臨資金流出

如果ETF減少對其他權值股的配置，這些股票的資金動能可能減弱，影響股價表現。

結語

台股ETF「台積電條款」鬆綁,將會影響台積電的市場地位、ETF的持股結構，以及許多權值股的資金流向。

無論如何，ETF的核心價值仍然是長期投資、穩健布局，選擇適合自己投資目標的標的，並持續關注市場變化，才是投資不二法則。

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