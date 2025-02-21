00713的第二檔是00944！息大大：是「金子」最終還是會發光

＊原文發文時間為2月20日

如果以還原股價的表現，00944目前已經來到掛牌以來接近新高的位置。

這檔ETF掛牌以來並沒有發生配息前高後低的情形，雖然股價多半時間都在15元以下，不過依然維持每個月穩定配息0.058。

最近這半年績效在高股息ETF中排名第6，可惜在一片看衰高股息ETF的環境裡，沒有獲得太多的關注！

不過是金子，最終還是會發光的，最近距離發行價只剩最後一哩路，我相信會有越來越多人認同我先前所說的：

00944就是台股第2檔00713

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