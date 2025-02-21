快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

00713的第二檔是00944！息大大：是「金子」最終還是會發光

聯合新聞網／ 息大大
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為2月20日

如果以還原股價的表現，00944目前已經來到掛牌以來接近新高的位置。

這檔ETF掛牌以來並沒有發生配息前高後低的情形，雖然股價多半時間都在15元以下，不過依然維持每個月穩定配息0.058。

最近這半年績效在高股息ETF中排名第6，可惜在一片看衰高股息ETF的環境裡，沒有獲得太多的關注！

不過是金子，最終還是會發光的，最近距離發行價只剩最後一哩路，我相信會有越來越多人認同我先前所說的：

00944就是台股第2檔00713

◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

延伸閱讀

590萬退休金全投0050再質押回買0050…變1200萬！估每年收益57萬可行嗎？

00878除息首日收跌0.01元「陷入貼息」？沒說錯但標準有點太過嚴苛！

00878除息日「甜甜價」投資人搶進成交大爆量！不負國民ETF之稱

009803、009802如何對抗老大哥0050及006208？專家：效仿台積電配息做法

相關新聞

台積電（2330）權重上限30％解封？艾比：若鬆綁00923、00850可能會提高持股比重

重磅消息！證交所計劃放寬台股ETF「單一成分股權重」上限，這項改變被市場稱為「台積電條款」鬆綁。

00713的第二檔是00944！息大大：是「金子」最終還是會發光

如果以還原股價的表現，00944目前已經來到掛牌以來接近新高的位置。

009803、009802如何對抗老大哥0050及006208？專家：效仿台積電配息做法

近期國內的基金市場掀起市值型ETF大戰，不僅老牌的0050調降經理費和保管費、啟動分割程序，後起之秀的006208也跟著要出招、準備募集的市值型ETF也一口氣出現3個新兵，包括009802、009803、聯邦投信的台灣精彩50，分別標榜「股價動能」、「價值品質」等等特色...

投資型保單、儲蓄險是垃圾？小童「適合這兩種人」：投資角度看不如0050或買股票

儲蓄險跟投資型保單，它到底是不是一個垃圾？

「暫時」不宜降息、關稅推升市場不確定性！00959B分散風險資金轉長債

面對當前的市場挑戰與風險環境，投資等級債券相對低違約風險與穩定息收，正是現階段應對市場不確定性的最佳防禦屏障。

0050還是006208？清流君用所得級距、健保補充保費分析三點！

0050還是006208？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。