009803、009802如何對抗老大哥0050及006208？專家：效仿台積電配息做法

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聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

近期國內的基金市場掀起市值型ETF大戰，不僅老牌的0050調降經理費和保管費、啟動分割程序，後起之秀的006208也跟著要出招、準備募集的市值型ETF也一口氣出現3個新兵，包括009802、009803、聯邦投信的台灣精彩50，分別標榜「股價動能」、「價值品質」等等特色...就是希望在競爭如此激烈、投資人口袋裡卻只有一套資金的ETF市場裡能夠獲得最多民眾的青睞。

長期績效都差不多

然而，只要是市值型ETF所買的成份股，無非就是台積電、聯發科、鴻海、富邦金、中華電信...等產業中的領導者、市值大的個股（雖然009802標榜這次沒有列入台積電為成份股，但是以後仍然會納入），各基金的持股比例也只會相差個幾趴％而已。

或許短期間這些市值型ETF的績效會因為成份股的比重調整、換股時機等因素而有所不同，但是長期下來的這些市值型ETF的績效表現，還是要看這些市值型個股股價的綜合表現而定（因為基金經理人不可能一天到晚都在換股），所以各家的長期基金績效可能不會差異太多！

因此投信公司想要在市值型ETF的市場中殺出重圍，光是標榜「股價動能」、「價值品質」、迎合現今投資人最愛的「領息」性格，推出「季配息」的市值型ETF（例如新募集的009802、009803）這樣還不夠，最重要的是要再加碼宣告：「本支ETF的配息政策仿效台積電的配息做法：每季配息金額將不低於前季配息金額。」

一網打盡眾多族群

如此一來，必定可以吸引到想賺得市值增長的資本利得，又能夠穩定領息的準退休族、上班族、年輕族群的青睞，即使是領少少的配息也沒關係，因為市值型ETF需要你長期的投入資金，這是一條漫長、乏味的投資之路，有了「每季配息金額將不低於前季配息金額」的話，投資人就會想儘快累積多一點張數，投資市值型ETF也就會變得有趣、安穩多了喔！

別以為市值型ETF做不到「每季配息金額將不低於前季配息金額」，因為只要基金的成份股裡，永遠維持著一定比例的這支「絕不調降配息金額」的台積電，而台積電也是一季配息一次，把台積電的配息拿來當做基金的配息錢，還可以隨著台積電宣布配息增加而跟著漸漸增加，這支市值型ETF就能輕易達成「每季配息金額不低前季配息金額」的承諾，更何況還有配息最大方的聯發科股息（董事會承諾過：每年配息金額為該年度獲利的80%以上）做後盾呢！

而且要拿100%、或是拿少少的50%的台積電股息來配都行，因為市值型ETF本來就不是以「高配息」為主要目的，單季配息殖利率也不會勝過00878、00919等高配息型ETF，但是又何妨，投資人要的只是一份安穩感啊！

有了這個「每季配息金額不低於前季配息金額」的ETF配息承諾，基金受益人、投信公司就會是最大的贏家了啦！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 2330台積電 ETF 市值型

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