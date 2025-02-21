0050還是006208？清流君用所得級距、健保補充保費分析三點！
0050還是006208？
一、所得級距12%以上
由於54C股利所得計入綜合所得稅，可能會推高邊際稅率，因此較不利。
0050的54C約30-40%，006208幾乎100%，所以高所得者持有006208可能面臨較高的綜所稅負擔與補充保費。
高所得者傾向採「分離課稅」（單一28%稅率）可能比較有利。
二、所得級距5%以下（甚至0%）
54C享有8.5%可扣抵稅額，若所得低於免稅額+扣除額（21.6萬元），可以最大化退稅。
無業者、學生或低收入族群在此制度下持有006208可獲得較佳的節稅效果。
退稅金額上限8萬元，並且是以「整戶」計算。
三、健保補充保費影響
54C需要計入補充保費，若006208幾乎100%為54C，單筆配息超過2萬元就要被課補充保費。
0050因54C占比較低（30-40%），單筆配息門檻較高（可能到5萬元以上才會被課）。
因此，對於需要繳補充保費的人來說，0050相對有利。
如果要確認未來是否仍然維持這種情況，仍需追蹤：
1.0050、006208的54C占比趨勢
2.影響54C比例的成分股變化
3.是否有其他收益影響0050的配息結構
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