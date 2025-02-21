590萬退休金全投0050再質押回買0050…變1200萬！估每年收益57萬可行嗎？

一位退休教師計劃在2025年8月16日將約590萬元的退休金全部投入0050指數基金，後續並不再投入資金；預計打算將所投資的資金進行質押出資金再回買0050，獲得穩定的收益。

600（退休金590萬用600方便計算）*0.6=360

360*0.6=216

216*0.6=129.6

129.6*0.6=79.2

79.2*0.6=48

48*0.6=28 每次質押後，回買0050，本金約590 理論上質押也是約590，加總約1180，自行補上差額讓總額變成1200萬。

據其計算，最終資金增值至約1200萬元。依照年化5%-6%的回報預測，教師預計每年可獲得約72萬元的收益，但在扣除質押利率後，實際收益約為57萬元。

此教師也提到對未來充滿擔憂，指出當前社會中教學環境的困難以及教師心理健康問題的普遍性。他提到，儘管每月收入約5萬元，但仍感到生活困難，無法負擔桃園的高級養生村，每月需支出8萬元，這並不包括其他生活開銷。教師希望能有專家提供指導，並表示願意以P幣作為酬勞，對於目前的投資計劃感到不安，甚至提到若操作不當，可能面臨失去所有資金的風險。

網友紛紛對此表示意見，「崩盤 就歸零吧 你覺得沒問題嗎？」、「阿我就問修正挺得住嗎」、「老年人退休金槓桿開太大，沒人這樣投資的」、「1200*5% 大概60-2.5% 大概45w..」、「碰到一次修正你連50萬都沒了好不」、「一次領是腦子燒壞了嗎」、「3牛1熊末期在那邊歐印又質押 賭神是你？」、「質押後續沒有資金 如果遇到斷頭？」、「若都知道穩贏，還不衝一波？」、「怎麼有高股息的既視感」、「大盤多久沒修正了，現在歐印還開槓桿很勇喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。