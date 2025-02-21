快訊

涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：黑暗勢力不會摧折我

澤倫斯基睡覺闖大禍！川普批「無理對待」美財長 欲重啟稀土協議

財神沒上班！威力彩33連摃 下周一開獎頭獎上看20億元

聽新聞
0:00 / 0:00

賣黃金獲利買00878…價格持續炸裂！存股哥：優質資產長期向上無回檔問題

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文發文時間為2月20日

金價持續炸裂，國際金價每盎司衝上$2,940，新台幣賣出價每錢$11,840，前兩個禮拜開始就不斷在刷新金價最高紀錄，我在今天也賣出一點拿去換成00878。

賣了8.8錢回收了10萬，短短沒幾個月今天賣出的部位賺了1萬左右，以黃金這麼穩定的資產，我覺得這個獲利算很好了，當然我還是持續看好黃金，賣出部分只是做資產轉換而已。

黃金只會隨著時間變得越來越貴，當初的天花板現在又成了地板，金價$9,000時一堆人喊貴、$10,000時也一堆人喊貴，沒想到只有越來越昂貴，買黃金你真的不用顧慮價格。

賣掉的黃金加上0056的股息再投入，本日買進5張00878、1張00929，目前00878增加到132張，均價19.68帳面$365,640(14.08%）。00929增加到43張，均價19.74帳面-$44,741(-5.27%）。

存股也是同樣的道理，持續累積部位，股息不斷再投入的效果我認為比去在意有沒有抓到高低點還重要，我常看有人說等相對回檔再買，問題是你看任何優質資產，走勢都是長期向上，有沒有可能你認為的「回檔」其實根本就不存在？

再來我覺得想等回檔買低點的邏輯很奇怪，你想等低點不就代表你認為你看好的資產現在會一路跌，價值會不斷縮水，然後你去買價值不斷縮水的資產的用意何在？

我的想法是我看好的資產應該要不段增值，股價漲、金價漲代表它越來越有價值，也代表我的眼光好，也許我的均價會比較高，但未來增值的效益早已抵銷均價高的這個劣勢。

近期的黃金就是很好的例子，會買的人才不會管價格，他們$8,000買、$9,000買、$10,000也買，就算買$10,000的人，現在賣都有賺，買優質資產真的不用想太多，買進持有便是。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 均價 季配息 資產 黃金

延伸閱讀

00878除息日「甜甜價」投資人搶進成交大爆量！不負國民ETF之稱

00878除息首日收跌0.01元「陷入貼息」？沒說錯但標準有點太過嚴苛！

00878和00713加總存40張！杉本：股息維持0.45及1.2元以上就值得繼續持有

00878填息很好但「若不填照樣買」？瑞奇媽曝光持有均價：因為我已經填息了！

相關新聞

590萬退休金全投0050再質押回買0050…變1200萬！估每年收益57萬可行嗎？

一位退休教師計劃在2025年8月16日將約590萬元的退休金全部投入0050指數基金，後續並不再投入資金；預計打算將所投資的資金進行質押出資金再回買0050...

賣黃金獲利買00878…價格持續炸裂！存股哥：優質資產長期向上無回檔問題

金價持續炸裂，國際金價每盎司衝上$2,940，新台幣賣出價每錢$11,840，前兩個禮拜開始就不斷在刷新金價最高紀錄，我在今天也賣出一點拿去換成00878。

金管會六措施活絡市場…ETF投資鬆綁 台積利多

金管會昨（20）日宣布六大鬆綁，其中最受矚目的，將鬆綁台股ETF單一個股最高占該指數市值三成的限制。以台股目前僅台積電占...

ETF單一個股權重上限 擬放寬

金管會擬放寬台股ＥＴＦ（指數股票型基金）單一個股權重百分之卅的上限，為ＥＴＦ投資台積電解套。業界表示，最大受惠者是台積電...

全球股票ETF 迎豐收年

今年來全球股票ETF表現亮眼，僅才2月中下旬，已有兩檔今年以來報酬率達到雙位數，包括上漲11.96%居冠的元大航太防衛科...

陸股ETF 漲勢 揚眉吐氣

中國股市題材備出，從政府的提振經濟措施，到新創AI公司DeepSeek低成本AI模型問世，吸引市場目光聚焦A股投資機會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。