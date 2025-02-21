賣黃金獲利買00878…價格持續炸裂！存股哥：優質資產長期向上無回檔問題

＊原文發文時間為2月20日

金價持續炸裂，國際金價每盎司衝上$2,940，新台幣賣出價每錢$11,840，前兩個禮拜開始就不斷在刷新金價最高紀錄，我在今天也賣出一點拿去換成00878。

賣了8.8錢回收了10萬，短短沒幾個月今天賣出的部位賺了1萬左右，以黃金這麼穩定的資產，我覺得這個獲利算很好了，當然我還是持續看好黃金，賣出部分只是做資產轉換而已。

黃金只會隨著時間變得越來越貴，當初的天花板現在又成了地板，金價$9,000時一堆人喊貴、$10,000時也一堆人喊貴，沒想到只有越來越昂貴，買黃金你真的不用顧慮價格。

賣掉的黃金加上0056的股息再投入，本日買進5張00878、1張00929，目前00878增加到132張，均價19.68帳面$365,640(14.08%）。00929增加到43張，均價19.74帳面-$44,741(-5.27%）。

存股也是同樣的道理，持續累積部位，股息不斷再投入的效果我認為比去在意有沒有抓到高低點還重要，我常看有人說等相對回檔再買，問題是你看任何優質資產，走勢都是長期向上，有沒有可能你認為的「回檔」其實根本就不存在？

再來我覺得想等回檔買低點的邏輯很奇怪，你想等低點不就代表你認為你看好的資產現在會一路跌，價值會不斷縮水，然後你去買價值不斷縮水的資產的用意何在？

我的想法是我看好的資產應該要不段增值，股價漲、金價漲代表它越來越有價值，也代表我的眼光好，也許我的均價會比較高，但未來增值的效益早已抵銷均價高的這個劣勢。

近期的黃金就是很好的例子，會買的人才不會管價格，他們$8,000買、$9,000買、$10,000也買，就算買$10,000的人，現在賣都有賺，買優質資產真的不用想太多，買進持有便是。

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