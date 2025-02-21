投資等級債受益 大華ETF 00959B每單位配息0.05元

美國總統川普上任後新政策連發，日前宣布徵收「對等關稅」引發市場對通膨的擔憂。投資人擔心，若讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，可能推升物價進而影響債券市場走勢。然而，美國一月的零售銷售數據低於預期，可能使聯準會再放寬利率政策。觀察公債表現，美國10年期公債殖利率上周五(14日)來到4.48%；而2年期公債殖利率為4.26%，資金逐步轉向長期債券資產。就資金流向觀察，投資等級債券近期也持續受到資金愛戴。

大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭勁甫表示，根據美國聯準會會議紀要，聯準會官員擔心川普關稅對美國通膨的影響，認為暫時不宜降息，換句話說，儘管需要一些時間，但FOMC仍希望在調整利率前，看到通膨能往2%靠攏。然而，美國關稅調整恐帶動全球面臨通膨上揚，加上地緣政治風險，推升市場波動與不確定性。他建議，此時布局債市除了從資產配置的角度考量外，也應著重息收，建議可優先選擇違約風險較低、信用評等較高的投資等級債券。

觀察近一週債券ETF資金流向，投資等級債流入122.73億美元，非投資級債淨流出3.18億美元，顯示投資人對投資等級債券的需求明顯提升，尤其是同時具備穩定息收與資本增值潛力的產品，成為資金配置的重點對象。

郭勁甫表示，00959B以嚴謹的投資策略，聚焦於15年以上的美國境內優質投資等級債，並依市值加權，讓單一發行人權重上限5%，單一產業權重上限10%，做到有效分散風險。與非投資等級債相比，投資等級債信用風險更低、流動性更佳，即使在經濟下行或市場震盪時，也能相對保障資產，為投資人提供較穩定的利息收入。

面對當前的市場挑戰與風險環境，投資等級債券相對低違約風險與穩定息收，正是現階段應對市場不確定性的最佳防禦屏障。00959B最新的配息評價結果，這次每單位配發0.05元，除息日將在3月7日，收益發放日為3月28日。 主要債券型ETF資金流向。(資料來源：彭博資訊)

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