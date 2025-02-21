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ETF單一個股權重上限 擬放寬

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導

金管會擬放寬台股ＥＴＦ（指數股票型基金）單一個股權重百分之卅的上限，為ＥＴＦ投資台積電解套。業界表示，最大受惠者是台積電股東，放寬限制後可吸引更多ＥＴＦ的台積電買盤進場，有利台積電股價表現。

金管會證期局副局長黃厚銘昨天表示，很多ＥＴＦ都追蹤大盤走勢，但以台積電為例，在國內的大盤占比已超過百分之卅，若仍訂百分之卅的限制，會產生大盤「追蹤誤差」情況，因此專家學者建議放寬，因應產業發展特性，證券交易所據此正在研議調整方式，今年上半年可同意備查證交所函報「指數認可應注意事項」的修正內容，等放寬之後，被動型基金即可在追蹤大盤時，降低追蹤誤差。

投信業者說，由於台積電股價太高，配息率偏低，不在高息型ＥＴＦ成分股選擇範圍內，因此市值型ＥＴＦ才會持有台積電。業者表示，並非所有市值型ＥＴＦ持有台積電單一個股的比重都受到限制，早期的○○五○、○○五二就沒有這項限制，○○五○的台積比重百分之五十九，○○五二的台積比重高達百分之六十七。

金管會尚未拍板放寬比率，但業者認為，既然要放寬就不用設限了，舉例來說，如果有市值型ＥＴＦ把台積電占比拉高到百分之七十，「這樣的ＥＴＦ有人會買嗎？投資人自己買台積電就好」，投信業者在設計ＥＴＦ追蹤標的時會有各種考量，讓產品具有吸引力，因此金管會不妨乾脆取消單一個股權重上限限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 大盤 市值型

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