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金管會六措施活絡市場…ETF投資鬆綁 台積利多

經濟日報／ 記者廖珮君高瑜君蔡靜紋／台北報導
金管會宣布六大鬆綁，將鬆綁台股ETF單一個股最高占該指數市值三成的限制。圖／AI生成
金管會宣布六大鬆綁，將鬆綁台股ETF單一個股最高占該指數市值三成的限制。圖／AI生成

金管會昨（20）日宣布六大鬆綁，其中最受矚目的，將鬆綁台股ETF單一個股最高占該指數市值三成的限制。以台股目前僅台積電（2330）占大盤市值約三成八來看，一旦鬆綁，將加大台股ETF加碼台積電的空間，可望帶動台積電新一波買盤，推升台股指數

業者估算，現有29檔台股ETF持有台積電，平均持有台積電僅兩成左右，部分業者有意在放寬單一個股上限30%後調整，概算有望為台積電帶來近300億元資金流入。法人指出，台積電目前面臨川普2.0壓力，日後股價一旦承壓，可有內資資金奧援，亦可發揮穩定台股效果。

金管會活絡市場六大鬆綁
金管會活絡市場六大鬆綁

「金融行動創新法規調適平台」自去年7月上路以來，有18項建議獲得採納、近20項建議朝可行方向研議中，金管會昨日宣布，近期將有六大新政策即將上路或修法，包括鬆綁ETF指數成分股占比限制、券商分戶帳款半數可從負債扣除、高雄專區的大戶質借基金成數鬆綁等均是大利多。

證交所將修改「認可指數股票型基金發行人及標的指數資格應行注意事項」，證期局副局長黃厚銘說，若證交所函報修正草案內容妥適，預計今年上半年前可同意備查，就可上路。為讓ETF指數成分股具有分散性，現行規定要求單一個股占該指數市值比重限30%，且累計前五大成分占該指數市值比重限65%；但不溯及既往，元大台灣50、富邦科技等老牌ETF均無此限制。

惟隨著台積電一路壯大，占台股大盤市值衝破三成，卻因「卡」了這項規定，讓後續發行的台股ETF指數成分股有台積電者，最多只能買三成。例如某檔台股ETF指數成分股含台積電，當台積電占大盤市值已達37%，帶動整體大盤漲了3%，但該檔台股ETF只能買三成台積電，使該台股ETF只漲了2%，績效落後大盤。

投信業者認為，這項規定產生三大問題，包括產生扭曲市值型ETF績效、造市商風險變大、流動性不佳。

黃厚銘坦言，台股ETF追蹤台股大盤指數，台積電占台股大盤市值已逾三成，若還是卡三成規定，就會有追蹤誤差情況。在國內產業發展特性、台積電仍是潛力股下，學界、業界都建議鬆綁，以避免產生追蹤誤差。

證交所已蒐集國外對指數基金標的指數成分證券分散性規範，擬修改相關注意事項。一旦鬆綁，將讓過去只能買三成台積電的台股ETF，有加碼台積電空間，可望帶動新一波台積電買盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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