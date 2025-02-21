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陸股ETF 漲勢 揚眉吐氣

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

中國股市題材備出，從政府的提振經濟措施，到新創AI公司DeepSeek低成本AI模型問世，吸引市場目光聚焦A股投資機會，外資對中國看法也轉趨樂觀，激勵近一月滬深兩市分別上漲近3.3%、5.03%，帶動投信發行的中國股票相關ETF表現齊步上揚。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，從資金動能來看，中國政府於1月下旬發布「推動中長期資金入市」實施方案，主要希望透過公募基金、保險、養老基金等資金入市，進而扮演穩定大盤角色，而國際資金布局中國的態度也趨於熱絡，投資產業多為新科技領域。機構調查顯示，中國未來三年外商直接投資信心已由2023年的第七位躍升至第三位，可見中國科技創新能力仍受國際關注。再者，目前全球基金大多低配中國資產，這意味著中國股市仍具資金回補與評價修復空間，後市表現值得留意。

洪祥益指出，3月初中國兩會將登場，若兩會期間提出更多積極的經濟刺激措施，並強調對新興產業如新科技、新消費的支持，將為中國市場注入更多信心，可望成為下一輪經濟增長的催化劑，建議投資人可透過A股市值ETF來掌握投資契機。

在ETF選擇上，中小企業100指數成分企業正聚焦在AI人工智慧、新能源、電動車等中國政府大力推動與扶植的產業，可說是同時搭上產業政策與全球科技大勢兼具的順風車。加上低利率環境有利中小企業壓低借貸成本、刺激產業發展，資金也可望由大型股朝向更具爆發力的中小型企業輪動。

新光投信認為，DeepSeek出現，有助於吸引全球資金2025年重新聚焦在中國科技產業，外資也一改去年中性看法，近期開始釋出看好中國資產消息，強調中國科技股受惠於中國人工智慧的發展，中國科技股近期漲勢將較去年漲勢更有持續性。因為DeepSeek可能顛覆中國科技基本面發展，預估中國科技股基本面轉型，所帶來的股價重估行情，可能還會持續一段期間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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