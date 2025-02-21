全球股票ETF 迎豐收年

今年來全球股票ETF表現亮眼，僅才2月中下旬，已有兩檔今年以來報酬率達到雙位數，包括上漲11.96%居冠的元大航太防衛科技（00965），另一檔是國泰網路資安漲幅11.26%，另第一金太空衛星漲9.5%也逼近雙位數。

法人認為，前兩年ETF各由高股息、市值型領銜演出，今年有機會由全球股票型ETF接棒，迎來大漲年度。

在川普政策下，歐洲、亞洲、美國國防概念股接力上漲，推動聚焦國防產業的元大航太防衛科技續創16.29元收盤新高。法人指出，全球股票型ETF能否上漲，主要取決於科技成長與政策支持兩大趨勢，而航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，例如歐洲日前召開緊急峰會，多國領袖共商如何快速建立過去歐洲相對缺乏的國防基礎設施與裝備防備力，積極擴張國防支出，就持續推動相關概念股股價持續上漲。

目前投資人普遍關注高科技股比重的投資產品，不過，在川普貿易戰2.0開打下，短線震盪可能加劇，已看到傳統避險資產黃金挑戰3,000美元新高，而能對沖川普政策風險的國防概念股，也是大漲特漲，顯見資金持續湧入。

與幾檔知名的ETF比較，聚焦美股巨頭的統一FANG+為4.02%，國泰費城半導體則為跌3.62%，顯示科技股指數今年面對川普上任後的快節奏政策出籠，確實面臨波動風險。法人認為，未來川普施政預期持續推動全球航太防衛需求向上，隨上漲趨勢成形，建議可持續關注與配置相關標的，參與潛力商機。

國泰網路資安經理人江宇騰指出，只要AI持續發展、進化，軟體應用使用量必然擴大，同時也會吸引更多的網路詐騙、駭客攻擊，在現如今「資安即國安」的環境背景下，資安需求將爆發性成長，推升近一季漲幅20.7%，居所有原型ETF之冠。

該基金主要成分股包括黑莓、CLOUDFLARE、RUBRIK、博通等，其中，Blackberry受惠旗下車規作業系統QNX即資安業務，股價今年來已漲逾五成；而CLOUDFLARE及受到微軟入股支持的資安廠RUBRIK，近期皆被機構法人上調評等及調整目標價，認為市場對數據安全的強勁需求，將持續成為推升動力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。