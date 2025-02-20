00878除息首日收跌0.01元「陷入貼息」？沒說錯但標準有點太過嚴苛！

超高人氣ETF國泰永續高股息（00878）因除息話題大爆成交量，儘管在除息日大盤逆勢跌116.62點（-0.49%），00878則是收跌0.01元（-0.04%）展現穩健表現，盤中股價震盪於22.44至22.52元之間（參考價22.46），顯示其耐震性強，整體表現仍值得關注。

00878預計在本季發放近90億元的股息紅包，過去的填息率高達100%，使其成為投資者關注的焦點。

之所以00878被稱為「國民ETF」的00878，不僅擁有最多的受益人數，其每一次的動向都備受市場關注。00878本次除息金額為0.5元，以19日的淨值22.88元計算，年化配息率達8.74%。因此，當配息金額公布時，資金追捧隨之而來，受益人數再創新高。

在除息的參考價22.46元下，首日成交量高達139,607，儘管大盤逆勢收跌116.62點（0.49%），00878卻展現出穩健的表現，盤中股價最低震盪於22.44至22.52元之間，顯示其耐震性強。

最終可惜00878收跌0.01元（-0.04%），表現應該還能算是可圈可點！要說00878「貼息」也沒有錯，但在除息當日遇盤勢不佳，用這樣的標準來檢視是有點嚴苛了！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。