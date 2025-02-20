黃金價直逼3000美元大關 這兩檔ETF最吃香

受到川普政策帶來的避險需求影響，帶動黃金ETF走高。繼鋼鐵和鋁之後，汽車、晶片和藥品關稅也即將推出，推升黃金價格直逼3,000美元大關，大型外資機構如高盛，認為在全球央行購買需求下，金價可望來到3,200美元；美銀則喊出最樂觀情境看到3,500美元，目前在面對川普政策不確定性下，黃金為最受矚目的避險標的之一，今年以來表現優於各項大類資產。

截至2月20日，反映黃金期貨表現的期元大S&P黃金（00635U）市價收上33.34元、期元大S&P黃金正2（00708L）收上48.26元，雙雙改寫掛盤以來新高價格。且期元大S&P黃金今年以來累計上漲11.99%、槓桿的期元大S&P黃金正2今年漲幅衝上24.64%。

展望後市，期元大S&P黃金ETF研究團隊分析，川普政策對金價的影響主要體現在貿易關稅策略和降低長債殖利率上，根據其言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等脈絡，均對黃金行情有利。

觀察川普第一任期，金價於前（1月3日）任期震盪，後（2月3日）任期因為政策明朗而走升，合計漲幅接近四成，驗證川普交易對金價的正面貢獻。本屆任期自1月18日就任以來，關稅戰環環相扣，政策步調明顯快於前個任期，加上資金集中大型科技股，避險資產需求強勁，其中，以黃金最受全球投資人青睞，走出各類資產最強漲勢，期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）近期都有行情表現，可透過證券APP快速交易，參與黃金投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。