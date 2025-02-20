44檔債券ETF 3月除息開跑 年化配息率吸睛

根據統計，3月共有44檔債券ETF將進行除息，不少月配息型債券ETF已率先公布3月每受益權單位預估配息金額，包括新光BBB投等債20+（00970B）、統一ESG投等債15+（00966B）、凱基A級公司債（00950B）等3檔，其中00970B、00950B兩檔預估配發金額，換算年化配息率達6.4%。

投信法人表示，川普2.0時期，市場避險需求持續，對於擁有高殖利率、高票息率的債券ETF來說，從去年以來到今年為止，市場投資買氣仍炙手可熱，根據各家投信官網資料，3月國內將有約44檔債券ETF參與除息，其中投資等級債ETF商品共有18檔，00970B、00966B兩檔為首次配息。

新光投信表示，00970B是自去年12月17日上市以來的首次配息，與其他月配債券ETF較不同的是，00970採月中評價、月初領息，方便領息族進行更完整多元的每月現金流規劃，00970B將在3月11日除息。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，川普4月關稅再出籠，債市紛擾再起，唯觀察川普前幾次關稅態度，市場認為川普仍留有談判空間，且關稅政策執行，也未一次到位，從過去川普1.0時期對關稅的影響預期來看，目前關稅被視為僅影響債市波動的噪音，考量現階段美國10年公債殖利率仍保有4.5%左右水準，投資人2025年若想追求更安心穩健的長期領息資產，建議選擇美國長天期BBB級公司債。

劉恆誌強調，現階段美國長天期BBB級公司債，本身具有高評等、高票面利率及高殖利率等優勢，回顧年初全球股市震盪及過去降息期間表現，美國長天期BBB級投等債，可以抵禦市場不確定風險，目前趁債市波動期間逢低進場，也可以鎖住較高利差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。