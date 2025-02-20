快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電造成ETF追蹤大盤誤差？ 金管會將鬆綁30%限制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電造成ETF追蹤大盤誤差？金管會將鬆綁30%限制。（路透）
台積電造成ETF追蹤大盤誤差？金管會將鬆綁30%限制。（路透）

金管會今天宣布創新法規調適的最新進度，其中ETF現行要求國內發行台股等股票型基金所追蹤的指數成份占該指數市值比重必須以3成為限，因為台積電價格太高，占台股權重太大，使得30%的限制已造成許多國內台股ETF的追蹤誤差，金管會指出，已指示證交所研究把30%的上限提高，並會在上半年完成調整。

證期局副局長黃厚銘說明，很多ETF都追蹤大盤走勢，但因為台積電在國內的大盤比例已超過30%，若限制仍訂30%，會有大盤「追蹤誤差」情況，因此專家學者建議放寬，來因應產業發展特性，交易所據此正在研議調整方式，今年上半年可同意備查證交所函報「指數認可應注意事項」的修正內容，等放寬之後，被動型基金即可在追蹤大盤時，降低追蹤誤差。

金管會今日宣布法規調適的最新成果，除了已完成處理18項業者及專家提出的建議事項，另有20項可行性尚在處理中。而和泛證券業相關的，除了上述提案，另外還有證券商分戶帳被「交割款」占用導致負債淨值比大增問題的解決，也高度受券商重視。

黃厚銘說，目前券商辦理分戶帳，包括交割款先放分戶帳，並跟券商自有資金分離，但券商主張，由於客戶款項算是證券商的負債，變成負債淨值比超過6倍，因此證期局決定鬆綁，分戶帳款項先扣掉50%，以利其計算淨值比，避免現制使券商的淨值負債比大增，因而排擠其他業務的發展。

保險局副局長蔡火炎也說明，經過法規調適之後，投資公建超過50%的派任獨立董事，只要是該公共事業公司有設置獨董即可，不見得由保險業派任。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 淨值比

延伸閱讀

市值型ETF若少了台積電（2330）還夠看？00905可以…報酬率仍高達20.3％

晶圓代工廠擴產效應顯現─昇陽半導體

台積電腿軟台股盤中跌逾200點 半導體設備與重電撐盤

台積電可能投資英特爾晶圓廠 外媒：台美恐掀政治憂慮

相關新聞

台積電造成ETF追蹤大盤誤差？ 金管會將鬆綁30%限制

金管會今天宣布創新法規調適的最新進度，其中ETF現行要求國內發行台股等股票型基金所追蹤的指數成份占該指數市值比重必須以3...

儲蓄險到期年領5萬利息…解約拿100萬投資ETF更好？內行人教1招雙頭賺

近年台股行情水漲船高，投資股票成現代趨勢，大批民眾跟著投入股市增加自己的被動收入，有網友繳完儲蓄險的保費後，開始考慮…

00878和00713加總存40張！杉本：股息維持0.45及1.2元以上就值得繼續持有

00878，00713為杉本帶來的被動收入，以及投資報酬率如何？介紹這兩檔ETF，同時也比較這兩檔的合理價位。

009803賺資本利得也享息收機會！提前布局具成長潛力企業

以009803為例，該ETF除了透過前瞻獲利動能指標，提前佈局具成長潛力之企業，並特別強化6月換股時的價值因子權重，根據本益比（P/E）挑選評價合理的個股，創造更好的股息收入機會，幫助投資人創造息利雙收契機。

市值型ETF若少了台積電（2330）還夠看？00905可以…報酬率仍高達20.3％

針對此問題，00905提供了一個令人滿意的答案：以去年績效表現來說，撇除台積電後，其報酬率仍高達20.3%...

日企財報開跑 關注「這題材」攻守有實力

財年第3季（2024年10-12月）日本經季節性因素調整後的實質國內生產總值（GDP）第一次速報值季增0.7%，換算年率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。