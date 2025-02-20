儲蓄險到期年領5萬利息…解約拿100萬投資ETF更好？內行人教1招雙頭賺

近年台股行情水漲船高，投資股票成現代趨勢，大批民眾跟著投入股市增加自己的被動收入，有網友在Dcard詢問，繳完儲蓄險的保費後，開始考慮到底要解約領出來買ETF，還是繼續放著呢？

原po於Dcard發文指今年43歲，20年前買了儲蓄險，約100萬左右，已經繳滿20年不需要再繳錢，每年會有5萬利息。最近想解約拿100萬去買ETF股票，換算下來一年利息應該會比每年固定5萬多吧？

原po認為保險是很穩定，放著本金會慢慢增加，但又覺得股票有風險，因此想問問看有沒有投資達人可以幫忙指點迷津，覺得哪種方式比較好。

貼文底下不少人留言勸原po不要解約，「100萬儲蓄險每年領5萬其實算多，5%已經優於多數債券，利息拿去定期定額大盤就好」、「完全不建議解約，妳甚至沒有驗證自己是否能在市場取得超過5%的報酬」、「很難相信妳解了這100萬投下去，不會成為市場韭菜」、「妳的5%已經打趴很多的股票」。

還有人表示，「是我的話不會解，現在已經買不到這種條件的儲蓄險了，我投資偏保守，本身有期滿的美金儲蓄險，6年繳了近70萬，固定2.77%複利中，每年大概可增加2萬多台幣」、「這樣已經跟買債券差不多了，就安心放著吧」、「5%零風險躺著領，最香」。

不過也有人認為原po的儲蓄險報酬贏不了大盤，反而應該解約，投入資金買0050或美股的市值型ETF，還有人表示，「5%已經可以打敗很多金融股了，如果是我就會解一半拿去買ETF，剩下的一半繼續領」、「我朋友好像是換成基金然後領月配息7-9%」。

原po則回應，「我是想要放股市然後每年領的利息可以比5萬多，但ETF每年配息都不穩定」。另有人建議「我會選擇繼續放在保險裡，再去累積新的100萬，或是把保險領的5萬丟去ETF，之後就可以雙頭領了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。