快訊

新進展！墜海勇鷹找到了 軍方將視海象狀況打撈

才刪台獨相關表述 美國務院再刪「中華人民共和國」改用這詞取代

009803賺資本利得也享息收機會！提前布局具成長潛力企業

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股股利率放眼全球具有高配息率優勢，若能強化選股因子，股利率有望再升級，保德信指出，根據統計，加權指數自2020年來平均股利率約3.9%，若能納入市值動能選股強化價值因子權重，則能明顯提高同期股利率平均值達5.4%之多。

保德信市值動能50ETF（009803）擬任經理人張芷菱表示，歷年7至9月為台股除權息旺季，超過70%的台股企業在此期間完成除權息，若台股ETF能於6月定審成分股時加重價值因子權重，把握潛在高股利率股票，參與隨後的除息旺季，依回測數據可以提升整體股利率表現，讓投資人不僅搭上市值成長列車，也能享有股息報酬優勢。

張芷菱表示，台灣投資人偏好具有穩定現金流的配息資產，只要選對標的，市值型ETF同樣能滿足投資人的配息需求，以009803為例，該ETF除了透過前瞻獲利動能指標，提前佈局具成長潛力之企業，並特別強化6月換股時的價值因子權重，根據本益比（P/E）挑選評價合理的個股，創造更好的股息收入機會，幫助投資人創造息利雙收契機。

各指數股利率比較

張芷菱指出，台股產業成長性持續向上，挹注企業獲利成長，看好AI應用加速落地，對於相關半導體規格要求將有增無減，根據台灣半導體協會近期公告，2024年第四季台灣IC產業產值達1.49兆元，2024年度產值5.32兆元，展望2025年全年度產值上看6.18兆元，年增幅達16.2%，優於全球市場的11.2%。

除了半導體業蓬勃，蘋果、微軟等國際龍頭指標大廠也替AI應用加持，張芷菱表示，蘋果近日公布新的iPhone 16e可使用Apple Intelligence服務，且蘋果計畫於4月起擴大AI功能使用的語言與國家，有利於帶動新品銷售；至於微軟則是推出兩項顛覆性創新技術，包括首款量子運算晶片「Majorana 1」，以及全新的生成式人工智慧技術「Muse」，希望將這些技術與自家AI平台結合，進一步提升運算效能，在國際市場的挹注下，有利於台廠供應鏈持續獲益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 報酬 市值型

延伸閱讀

市值ETF「動能型」的更厲害？0050、009802、009803評比分析

「元大出手有差！富邦快跟上」網：0050這樣一搞想不到理由繼續扣006208

00878除息日「甜甜價」投資人搶進成交大爆量！不負國民ETF之稱

00878填息很好但「若不填照樣買」？瑞奇媽曝光持有均價：因為我已經填息了！

相關新聞

00878和00713加總存40張！杉本：股息維持0.45及1.2元以上就值得繼續持有

00878，00713為杉本帶來的被動收入，以及投資報酬率如何？介紹這兩檔ETF，同時也比較這兩檔的合理價位。

市值型ETF若少了台積電（2330）還夠看？00905可以…報酬率仍高達20.3％

針對此問題，00905提供了一個令人滿意的答案：以去年績效表現來說，撇除台積電後，其報酬率仍高達20.3%...

009803賺資本利得也享息收機會！提前布局具成長潛力企業

以009803為例，該ETF除了透過前瞻獲利動能指標，提前佈局具成長潛力之企業，並特別強化6月換股時的價值因子權重，根據本益比（P/E）挑選評價合理的個股，創造更好的股息收入機會，幫助投資人創造息利雙收契機。

儲蓄險到期年領5萬利息…解約拿100萬投資ETF更好？內行人教1招雙頭賺

近年台股行情水漲船高，投資股票成現代趨勢，大批民眾跟著投入股市增加自己的被動收入，有網友繳完儲蓄險的保費後，開始考慮…

日企財報開跑 關注「這題材」攻守有實力

財年第3季（2024年10-12月）日本經季節性因素調整後的實質國內生產總值（GDP）第一次速報值季增0.7%，換算年率...

市值ETF「動能型」的更厲害？0050、009802、009803評比分析

去年高股息掀起一股投資風潮，今年則慢慢輪動到市值型ETF，不久後將有三檔市值型ETF加入，提供給投資人更多元的選擇，針對即將募集的富邦旗艦50（009802）、保德信台灣市值動能50（009803）來進行界與評比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。