009803賺資本利得也享息收機會！提前布局具成長潛力企業

台股股利率放眼全球具有高配息率優勢，若能強化選股因子，股利率有望再升級，保德信指出，根據統計，加權指數自2020年來平均股利率約3.9%，若能納入市值動能選股強化價值因子權重，則能明顯提高同期股利率平均值達5.4%之多。

保德信市值動能50ETF（009803）擬任經理人張芷菱表示，歷年7至9月為台股除權息旺季，超過70%的台股企業在此期間完成除權息，若台股ETF能於6月定審成分股時加重價值因子權重，把握潛在高股利率股票，參與隨後的除息旺季，依回測數據可以提升整體股利率表現，讓投資人不僅搭上市值成長列車，也能享有股息報酬優勢。

張芷菱表示，台灣投資人偏好具有穩定現金流的配息資產，只要選對標的，市值型ETF同樣能滿足投資人的配息需求，以009803為例，該ETF除了透過前瞻獲利動能指標，提前佈局具成長潛力之企業，並特別強化6月換股時的價值因子權重，根據本益比（P/E）挑選評價合理的個股，創造更好的股息收入機會，幫助投資人創造息利雙收契機。

各指數股利率比較

張芷菱指出，台股產業成長性持續向上，挹注企業獲利成長，看好AI應用加速落地，對於相關半導體規格要求將有增無減，根據台灣半導體協會近期公告，2024年第四季台灣IC產業產值達1.49兆元，2024年度產值5.32兆元，展望2025年全年度產值上看6.18兆元，年增幅達16.2%，優於全球市場的11.2%。

除了半導體業蓬勃，蘋果、微軟等國際龍頭指標大廠也替AI應用加持，張芷菱表示，蘋果近日公布新的iPhone 16e可使用Apple Intelligence服務，且蘋果計畫於4月起擴大AI功能使用的語言與國家，有利於帶動新品銷售；至於微軟則是推出兩項顛覆性創新技術，包括首款量子運算晶片「Majorana 1」，以及全新的生成式人工智慧技術「Muse」，希望將這些技術與自家AI平台結合，進一步提升運算效能，在國際市場的挹注下，有利於台廠供應鏈持續獲益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。