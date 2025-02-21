投資型保單、儲蓄險是垃圾？小童「適合這兩種人」：投資角度看不如0050或買股票

來跟大家分享我在過年期間聽到的一個非常非常有趣的話題，那就是儲蓄險跟投資型保單，它到底是不是一個垃圾？

不要說九成的人，我相信至少五成、六成甚至七成的人，這輩子可能都買過所謂的儲蓄險或是投資性保單。為什麼？因為不外乎就是還不知道怎麼開始投資；不然就是因為人情的壓力，所以不得不去幫買一些人情的保單。

這兩種投資工具在這個投資市場上是好還是壞？

那到底為什麼這兩種保險工具會被那麼為人詬病或是批評呢？不外乎就是以下三個原因：

1.報酬率相對低

相對來說比較低。以儲蓄險來說，可能一年最多不超過2%。而投資性保單的報酬也相對低，主要是因為管理成本跟保險成本都比較高。投資性保單並不是100％的投資工具或是保險，而是一個投資搭上保險的工具。

投資之前就需要先把每年的幾％成本扣除，才有可能變成獲利或是持平。保險成本跟管理成本是投資型保單最大的劣勢。

2.流動性相對差

它不像我們自己去買股票或是0050、0056，只要在市場做一個買或是賣，然後在T+2之後就可以收到錢。投資性保單可能需要做一些解約的手續，甚至解約後也不一定會賺錢。

通常需要6年才可以贖回，但拿回來的錢還不一定是賺的，恐只是持平而已。通常這類投資性保單所需的投資時間都會比較長，可能要規劃10年、20年，甚至30、40年都有可能。

3.透明度比較低

不知道這個可不可以講，但我自己得到的資訊是，保險業務只要賣5000元的投資性保單，就可以拿到2到3萬的薪資報酬。所以去想，為什麼他們要那麼積極的去賣投資性保單？當然他可能是為了你好，但我認為最背後的一個潛在邏輯還是因為他賺的比較多。

因此，你想，一個月5000，那你一年就是6萬，但你可能會先需要支付2萬甚至3萬的成本。短時間內的來回進出，投資報酬率一定不是非常好。

講一個更表面的東西，0050可能自己上投信官網查，就能知道0050裡面的成分股有哪些。但買一個投資型保單，我相信很多人根本就不知道你買的東西裡面有什麼？甚至它的一個成分股的比重有多少？我相信很多人去買它都是不知道的。

所以這三個也是為什麼最被為人詬病的地方，就是因為它的報酬率相對來說比較低，然後流動性也相對來說比較差；再來就是透明度也相對來說是比較低的。

難道沒有好的地方嗎？

當然有！如果沒有，那也不會存在在這個市場上對吧？我自己認為，不論是儲蓄險或是投資型保單，其實都比較適合那些「管不住錢的人」或是「有稅務需求的人」。

尤其是第一，二十幾歲或是剛出社會的一些年輕人，還沒有一些正確的理財觀念或是金錢觀的情況之下，確實會比較容易把每個月賺來的薪資給全部花掉。

儲蓄險或是投資型保單，某種程度上還是有一種強迫儲蓄的概念在。

實務的方面：稅務需求

記得如果資產不要超過兩千多萬的話，其實是不會課到所謂的遺產稅的。所以如果你自己是知道說遺產稅不會超過兩千萬的話，其實我認為這幾個保險，特別是壽險的這一個方面，也不一定是要規劃的。

當然如果你的資金或資產是比較龐大，想要把它完整地給子女的話，確實投資型保單是一個非常非常強的槓桿工具。因為投資型保單雖然前面是主打投資，但它背後的一個壽險槓桿其實是非常非常強大的。

是有一些家業或是資產想要傳承給下一代的話，那確實稅務規劃這一個方面，投資型保單是非常非常優秀的。

有沒有其他更好的替代方案或是推薦的方向呢？

當然還是有啦，畢竟每個東西都不是完美的。

1.儲蓄險

如果你是儲蓄需求的話，其實我自己認為你可以去買房。因為買房某種程度上，其實你也是把你的錢轉到另一個資產工具，不是嗎？所以某種意義上來說，確實有一種強迫儲蓄的概念。

其他的像定存、貨幣型基金、債券ETF，其實也都是非常非常好的選擇。尤其如果你是買公司債的話，普遍的殖利率也都有5%、6%，甚至非頭等債還有7%到8%。這其實都比儲蓄險還要優秀。

2.投資型保單

相信大部分的保險業務員會推薦你買投資型保單，通常都是跟你強調它的高報酬，但卻很少人會跟你提到它的保險成本和管理成本其實是非常非常高的，甚至你的資金還可能會被綁在那邊好幾年。

不像買0050或0056甚至一些個股，賣掉過幾天就可以收到錢，在投資型保單這一方面，確實流動性跟你的資金規劃是一定要分配清楚，然後你再去布局。

3.單純保險需求

一定要把保險跟投資給分開！並沒有說保險不好，而是會認為不要把保險跟投資歸類在一起，因為如果把它混為一談，就會牽涉到很多的管理成本或是保險的成本在裡面，這樣會去侵蝕你的獲利。

所以自己認為保險一樣可以買，但我自己會傾向去買一些醫療險或是癌症險，甚至可能有些人會買一些長照險，這都是非常好的。而投資的話，除了要把獲利拉高之外，背後怎麼把成本降低也是非常重要，但卻也被很多人給忽略的一個重點。

結論

我認為儲蓄險跟投資型保單並不是垃圾，它一樣可以買，但你一定要清楚地知道你買這個商品的規劃到底是什麼。你是不是管不住錢，或是你是不是有稅務需求的規劃，或是你是否知道這筆資金可能會放個三年、六年以上。

如果你都不知道的話，那確實我認為這樣的一個商品可能並不適合你。你還是好好地去布局一些ETF或是0050就好了。

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