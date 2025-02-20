日企財報開跑 關注「這題材」攻守有實力

財年第3季（2024年10-12月）日本經季節性因素調整後的實質國內生產總值（GDP）第一次速報值季增0.7%，換算年率成長2.8%，增幅大幅優於市場預期。數據顯示日本經濟持續穩定成長，可望讓日本央行更有信心透過逐步升息來解除超寬鬆政策。野村投信表示，日本企業財報季開跑，由於財務數據與股票回購力道佳，加上薪資上漲與旅日人數的基底，支撐內需消費動能，日公司治理水準提升，促使企業獲利進入正向循環，中長線在亮眼財報的支持下，預期有利日股多頭行情。

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，這次財報季的一大觀察重點便是企業是否提升股利或實施股票回購，這些舉措不僅反映公司營運狀況的提升，也為股東帶來更直接的回報，使投資回歸基本面。回顧日本證交所自2021年以來開始積極推動改革，期許日本的企業能將「資本使用效率」及「股東權益」等當成企業核心管理目標，日企紛紛響應，加大股利與股票回購力度。

張繼文指出，統計2020年12月31日至2025年2月10日，東證指數上漲67.69%，很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，在證交所驅動下，企業資金運用獲得改善。00972追蹤指數「彭博日本價值動能高息指數」總報酬達192.45%，大幅超越同期東證總報酬指數的67.69%，顯示日本企業獲利成長且企業治理改善持續的紅利，有助已連續兩年上漲的日本股市漲勢延續至2025年。

日本證交所的改革正在發揮作用，東京證交所自2024年1月起每月將公布已響應其要求的公司名單，這將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來持續壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利與買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，企業對於股東回報的重視程度顯著提升，對於投資人而言，這不僅代表市場信心的回溫，也讓強調資本效率與股東權益的企業更具吸引力，隨著日企持續優化資本配置，價值股的長期表現仍具成長潛力，值得投資人密切關注。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳表示，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數不僅強調高股息，亦著重於公司股價淨值比（PBR）與每股盈餘（EPS）的提升，聚焦「日本證交所改革」與「價值股復興」，分析00972所持有成份股，已有17家公司公布最新財報及提升股利或實施股票回購計畫，00972受到企業改革政策紅利的牽動可望受惠。

根據彭博經濟研究預估，日本企業2024年宣布買回庫藏股規模有望達到13.1兆日圓，若能全部執行，預期宣布這政策的108家公司的股東權益報酬率將上升64個基本點。張怡琳指出，日股獨有的公司治理改革紅利大顯成效，企業通過股利發放與股票回購實際上為長線投資人提供堅實的「底氣」，讓不少內外資投資人紛紛歸隊，在全球股市估值偏高且震盪劇烈的背景下，為投資人提供了一種不同的價值投資選擇，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拚經濟、日本個人儲蓄帳戶NISA（小額投資免稅制度）熱錢齊聚，股神巴菲特也持續看好日股，日股再掀投資熱潮。

根據日銀（BOJ）2024年12月發布的最新全國企業短期經濟觀測調查，2024財年全行業全規模企業的設備投資計劃預計同比增長9.7%，較9月預測有所上調。此外，許多企業表態，有意於今年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資，高盛報告指出，日本在2025年有望持續實現薪資與物價的良性循環，日本員工薪資每增加一個百分點，通膨率就會增加0.5個百分點，薪資成長支撐通膨溫和走揚。中長線來看，日股未來仍有提升空間，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF（00972）參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股多頭成長契機。 野村日本價值動能高息ETF成分股分析。(資料來源：Bloomberg，各公司官網)

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