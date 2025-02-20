00878和00713加總存40張！杉本：股息維持0.45及1.2元以上就值得繼續持有

00878，00713為杉本帶來的被動收入，以及投資報酬率如何？介紹這兩檔ETF，同時也比較這兩檔的合理價位。

存股是一種長期投資方式，它的核心概念是持續買進股票並長期持有。這種策略的目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票張數，來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

存股的好處

長期財富增值 長期持有股票可以收益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值 股息收入 許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源，創造出現金流。 節省心力與時間 不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

接下來我們看到兩檔ETF投資評比，以2月6日為基準。

00878的資產規模為3856億元，已經是巨型等級 00713的資產規模成長平穩，自2017年9月上市以來，至今已突破1000億元，來到1238億元

目前00713的成本價為54000元左右，相比於00878的22000元來得高一些。除此，00713成分股為50檔，每年調整成分股兩次，而00878成分股為30檔，每年調整成分股兩次。

依據00713的選股邏輯，選到的是金融以及通信股，而00878成分股的產業比例為金融以及電腦周邊股。兩檔ETF的產業不太一樣，不過這是依據ETF的選股邏輯所挑選出來的標的；對於股民較為重要的是，能不能穩定配出股息並且填息。

在配息頻率上，00713、00878皆為季配。內扣費用方面，ETF需要管理費等相關組織費，所以會需要內扣費，會從本金直接扣取，00713內扣費用約0.86%，00878內扣費用約0.48%。

除此之外，股友關心的二代健保扣稅問題，投資到幾張會被扣二代健保費呢？

首先我們必須知道ETF股利分別來自股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成。其中只有股利或盈餘所得54c需要被扣健保費，而54c股利或盈餘所得對於這兩檔ETF，杉本各取最近的配發資訊。

00713第四季54c股利或盈餘所得為佔總體股利7%；另外00878第四季配息股利或盈餘所得為佔總體股利25.33%。00713配息來源最多的就是財產交易所得，而00878 配息來源最多的也是財產交易所得，也就是買賣股票所賺取的價差，分別為68%以及61.82%。

整理如上表所示，健保扣稅金額是單次股利2萬元以上。換句話說，00713以及00878不要存到超過表格的張數，有很大的機率是不會被扣到稅的。所以我們可存的張數就如上表所示：

00713不超過204張，投資金額不超過1101萬元 00878不超過143張，投資金額不超過314.6萬元 股友也可當作資金的配比與管控參考

這邊提醒，每一次的配息來源都會是變動的，所以建議都要持續追蹤ETF的配息來源會比較好。

年化殖利率

那如果現在買入00713以及00878，年化殖利率目前來到幾%呢？

以目前00713最新第四季配發1.4元，可以推算出聯合殖利率為10.3%。表現很不錯，而且報酬率相對於00713股價來說，可以說是非常的甜。 另外00878最新第一季配發0.5元，可以推算出聯合殖利率為9%。表現也是蠻突出，報酬率偏高。

杉本認為以目前各股的殖利率大多為5-10%左右，ETF能配出這樣的股息實屬難得。不過杉本對於這樣的股利配發不認為是長期趨勢，因為最終還是會迴歸各股的殖利率才比較合理。

所以杉本心裡有一個保守的數字，如上表所示，以目前杉本存的00713以及00878，聯合殖利率各達接近9%以及8%以上，杉本就覺得滿意。以目前00713 54元以及 00878 22元的價格...

只要00713每季配發1.2元以上，00878配發0.45元以上，杉本就覺得還能繼續存下去。

接下來我們看到杉本的投資比例，如上表所示，分別購買的是00713 20張，00878 20張，成本價分別是54元以及22.17元，投入成本分別為108萬元以及44.3萬元，總成本約為152.4萬元。

以目前00713季配息1.4元，00878季配息0.5元，00713換算每月配息9333元，而 00878換算每月配息3333元，每月總配息金額約12666元，投資的殖利率約為9.97%，算是一個還不錯的報酬率。

也因為杉本扣入的時間比較早，隨著ETF的配息提高，杉本的股息報酬率也會慢慢提升。另外杉本在這邊就不比較帳上獲利的金額，因為對杉本來說，當初買進的原因是想要建立被動收入，所以每月達到的總配息較為重要。

那杉本有沒有目標張數呢？

答案是有的！杉本的長期目標張數如上表...

00713以及00878 各100張，期許自己這兩檔的被動收入能夠從12600元變成55000元左右。

不過眼尖的小本們可能會發現，以 00713 每季配發1.4元以及00878每月配發0.5元，換算每月領息因為 63300元，為什麼是55000元呢？

因為杉本有強調是穩定總配息，所以杉本不會抓到最多，會留有一些預度存在，這樣比較踏實。

總結

總結來說，杉本對於這兩檔所帶來的12000元左右的被動收入是還蠻珍惜的，因為它們為杉本的生活提供了不少的保障。

接著我們來看兩檔 ETF 股價區間，也就是判定便宜價、合理價、昂貴價。

目前00713股價54元，便宜價、合理價、昂貴價分別為48.9元、59.7元以及70.8元。 目前00878股價22元，便宜價、合理價、昂貴價分別為21.2元、25.1 元以及30.8元。

便宜、合理、昂貴價是由杉本所建立的精算公式，考量現金股率以及股票股率計算得出。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。