市值ETF「動能型」的更厲害？0050、009802、009803評比分析

去年高股息掀起一股投資風潮，今年則慢慢輪動到市值型ETF，不久後將有三檔市值型ETF加入，提供給投資人更多元的選擇，針對即將募集的富邦旗艦50（009802）、保德信台灣市值動能50（009803）來進行界與評比，另一檔聯邦台灣精彩50因為目前資訊不多，本篇先不介紹，那我們就往下看下去吧！

結合動能的市值型ETF：009802、009803

即將開始募集的兩檔市值型ETF─富邦旗艦50（009802）、保德信台灣市值動能50（009803），與現行的元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）差異在哪？下表先幫大家整理特點比較不同之處：

可以看到009802主要透過股價動能進行選股，是比較偏技術面的策略選股；009803則是有結合基本面與技術面的策略選股。此外這兩檔採季配息，皆是在3、6、9、12月進行除息，其中從選股邏輯來看，009803是有透過價值因子來試圖追求股利率的提升，根據官網資料，近五年平均股利率5.4%，高於0050近五年的3.17%。管理費部分則是看基金規模而定，其中看009803的描述可能也是採累進制。

前十大成分股：009802未納入台積電、009803組成與0050較相似

從前十大成分股中可以看到的第一個亮點就是009802並未納入台股權重最高的台積電（2330），以此跟自家的006208做出區別，但也不排除之後股價動能符合篩選基準的話再重新納入成分股；而009803的前十大成分股組成則與0050較為相似，但台積電占比僅31.1%。

指數表現：官網歷史回測數據驚人

我們可以從兩家的官網看到官方的歷史回測資料，009802的追蹤指數在2007/12/31到2024/12/31期間的累計報酬高達驚人的1,238.09%，同期大盤報酬為405.89%；009803則是在2010/5/18到2024/12/31期間累計報酬達867%，同期大盤報酬為423%。兩檔的歷史回測皆超越大盤2~3倍，那麼這些資訊僅供參考，不代表未來報酬。

那麼我們實際看到指數發行後的績效比較，以近四個月左右的時間來看，目前是台灣50指數的報酬達6.04%居首，009802、009803則差不多為3~4%，但都跑贏大盤指數，主要在近期大盤多呈現區間盤整型態，也許這兩檔在明確的多頭趨勢中會比較有上漲動能，未來可再觀察。

0050、009802、009803該如何選擇？

總結一下這三檔ETF，0050屬於純市值型，009802、009803則是結合策略因子的市值型ETF，009802主打股價動能、009803則是結合市值、成長、價值、動能、品質等五大因子，那加入動能因子是不是真的比較厲害？我們以同樣主打動能的富邦台灣中小(00733)來看，過去表現一段時間平淡、一段時間又相當強勁，所以一樣建議上市後觀察一段時間，並且了解這些策略因子背後的原理。

而對於投資新手來說，建議還是可以以0050做為穩健成長的核心持股，009802、009803則可考慮做為期待超額報酬的衛星持股選擇。

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