00878除息日「甜甜價」投資人搶進成交大爆量！不負國民ETF之稱

台灣人愛高股息，擁有除息話題的ETF往往吸引資金湧入，成交量爆衝，攤開2月台股ETF，共有27檔進行除息，其中國泰永續高股息（00878）自2月以來平均成交量達8.2萬，位居冠軍寶座，受益人數更是狂衝至159萬人，再創新高，不負「國民ETF」美稱，而今（20）日正式除息，股價也再現甜甜價，今開盤1小時就爆量逾7萬張，投資人紛紛搶撿便宜，狠甩全市場ETF！

攤開2月除息名單，包括國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）、富邦特選高股息（00900）等都進行除息大戰，其中以00878表現最為亮眼，預估這次將發出近90億元的股息紅包，由於過往填息成績斐然，填息率達百分百，因此市場投資人也看好本次除息後的填息表現，今除息一早，上午10點成交量已超過7萬張。

00878本身就有「國民ETF」美稱，這也意味是受益人數最多的ETF，一舉一動受到關注，本次除息0.5元，若以19日淨值22.88元計算，年化配息率達8.74%，因此公布配息金額時即掀起資金追捧，受益人數再創新高，達到159萬人。2月以來成交量表現也相當亮眼，日均量達8.2萬位居台股ETF第一，相當亮眼。

值得注意的是，若單看昨（19）日最後買進日，00878成交量更是衝138,725張、成交金額達31.89億元，紛紛拿下ETF第一，股民靜待3月14日快樂領錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。