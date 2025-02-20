定存較好？數字雖不會少但也不會漲！倆男：0050會自己長大的定存
媽媽覺得定存比較好？
「欸？股票那麼危險，你為什麼不放定存？」
這問題我媽實在問了好幾遍，我知道她的擔心，所以今天乾脆來寫一篇貼文告訴媽媽，以0050（台灣50 ETF）為例，股票其實比定存還值得投資，還能讓資金增值更多！
定存：存了不會少，但也不會漲
放100萬進去，過幾年還是100萬（加一點點利息）
年利率1~2%，跑不贏通膨
0050：會自己長大的定存
過去10年年化報酬率約 10%，比定存快N倍成長
包含台積電、大立光等50檔台股龍頭，搭上台灣經濟成長列車
長期存股，股息+股價成長，讓資產滾起來
結論
媽媽，如果你覺得定存最安全，那試試看0050吧！不僅能增值，還能比定存更好地抵抗通脹，讓你的錢增長更多。
所以存錢 vs. 存 0050，怎麼選？
怕風險、不想波動 ➝ 存定存
想長期增值、資產越存越大 ➝ 存0050
◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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