定存較好？數字雖不會少但也不會漲！倆男：0050會自己長大的定存

媽媽覺得定存比較好？

「欸？股票那麼危險，你為什麼不放定存？」

這問題我媽實在問了好幾遍，我知道她的擔心，所以今天乾脆來寫一篇貼文告訴媽媽，以0050（台灣50 ETF）為例，股票其實比定存還值得投資，還能讓資金增值更多！

定存：存了不會少，但也不會漲

放100萬進去，過幾年還是100萬（加一點點利息）

年利率1~2%，跑不贏通膨

0050：會自己長大的定存

過去10年年化報酬率約 10%，比定存快N倍成長

包含台積電、大立光等50檔台股龍頭，搭上台灣經濟成長列車

長期存股，股息+股價成長，讓資產滾起來

結論

媽媽，如果你覺得定存最安全，那試試看0050吧！不僅能增值，還能比定存更好地抵抗通脹，讓你的錢增長更多。

所以存錢 vs. 存 0050，怎麼選？

怕風險、不想波動 ➝ 存定存 想長期增值、資產越存越大 ➝ 存0050

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。