0050分割後將狂漲？個股拆股皆有不錯的波動行情！ 專家：股價表現回歸基本面

拆股

最近關於拆股的話題很夯，例如0050宣布「1拆5」，儘管本質不變，只是流通股數增加，但因股價從三位數回到二位數，應該會激起不少人的潛在投資興趣，只能說這種數字的「定錨」效果確實會左右人心。

那0050拆股會不會帶起其他高價股也跟著效法呢？後續效應值得觀察，或許這也是一個可以操作的題材。

下圖簡單整理台股的拆股案例，去年有綠界科技、智通進行拆股，都有走出不錯的波段行情，另外早年也有愛普、長科、長華、矽力-KY、聖暉、朋億等的拆股，雖然矽力-KY一度因市場狀況不佳，有過開盤跌停的紀錄，但之後也有反彈向上，因此多數情況下拆股前後短線似乎都會有一波上漲行情。

但回歸理性思考，我認為拆股只是影響股價的因子之一，或是一個吸引市場目光的題材，股價表現最終仍會依賴大盤與個股基本面的表現，儘管拆股確實有助於流動性改善與更多散戶參與，但要走出真正的行情，還是需要天時、地利、人和，缺一不可。

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