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00878蛇年狂寫四大驚奇 經理人曝未來展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息（00878）在蛇年開市以來創下四大驚奇。聯合報系資料照
國泰永續高股息（00878）在蛇年開市以來創下四大驚奇。聯合報系資料照

國泰永續高股息（00878）在蛇年開市以來創下四大驚奇。首先，受惠台股蛇年開紅盤日大跌，加上除息話題發酵，2月19日成交量高達138,725張、成交金額達31.89億元，紛紛拿下ETF第一；第二，自2月以來創下單月平均成交量達82,719張（2/3~2/19），也位居台股ETF第一；第三，規模僅用時四年半就正式突破4,000億元，成為最快達成該里程碑紀錄的ETF，20日除息約89.53億元後，規模仍穩坐4,000億元大關；台股近期波動不斷，但根據集保中心統計，00878受益人數再創高，以159萬人次持續衛冕全台受益人數最多標的。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，基於美國總統川普貫徹「美國優先」的行事風格，力求將完整的半導體產業鏈「留在美國」，因此將針對台灣晶片祭出關稅，2月18日提出擬對晶片課徵25%關稅，未來一年內可能再提升，同時也暗指將留給外國廠商時間赴美設廠產出，顯示仍有談判空間。

游日傑補充，AI仍然是全球未來數年內的投資主軸，台股在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股帶領下屢創新高，由於台灣的AI產業極具競爭力，在技術大幅領先其他競爭對手的前提下，台股仍握有籌碼，可望將關稅成本轉嫁給客戶，但由於美股變動大，連帶影響台股變數也多，投資人在資產布局上應力求產業均衡，避免偏重個股，例如定期定額持續投入00878，透過指數篩選出一籮筐30檔在ESG表現上亮眼，且具有成長潛力的台灣企業，進而分散投資風險，利用股息強化資產抗震性。

攤開國泰00878成分股，游日傑表示，00878在產業配置上力求攻守兼備，不僅持有逾四成的AI類股，包括聯發科、鴻海等權值股，更有2成多的金融股支撐。科技方面由於川普關稅政策頻發，近期聯發科、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等IC設計龍頭出現拉貨潮，預計將帶動第1季營收有亮眼表現；金融股方面則有鑑於去年全台金控自結獲利新台幣5,979億元，達成連續三年營收成長紀錄，今年表現備受期待，也讓市場預估各金控今年應更有底氣發放股利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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