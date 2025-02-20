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百億以上台股科技型 ETF00927近月漲逾5%表現最佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
規模超過百億元之台股科技相關ETF表現。（資料來源：CMoney、2025/02/19）
規模超過百億元之台股科技相關ETF表現。（資料來源：CMoney、2025/02/19）

儘管在川普關稅政策干擾及低成本AI模型革命掀起下，為台股增添波動，但市場也漸認知AI技術有望因低成本AI模型問世而加速發展，及川普所打的關稅牌威嚇成分高，主要是作為談判手段以達政治目的，中長期布局仍須回歸基本面評估，財務管理專家表示，台灣基本面結構健康，科技族群可望持續受惠於全球AI趨勢扮演產業發展與盤面表現要角，投資人不妨透過台股科技相關ETF來掌握後市行情。

觀察近期規模超過百億以上之台股科技相關ETF表現，共計有6檔，於近一月都繳出正報酬佳績，以日前順利完成填息的00927群益半導體收益表現最好，近一月累計上漲5.26%，參與此次除息的投資人可說是股息與資本利得兼得。此外，00946與00929也分別有4.88%和4.28%的漲幅，表現亦是亮眼。

群益半導體收益ETF （00927）經理人謝明志表示，隨著AI應用層面廣泛並逐步落地兌現，未來也仍將持續引領全球科技發展，支撐AI發展的高速運算能力和資料處理能力，也必須更加仰賴半導體，台灣擁有完整的半導體產業鏈，半導體自IC設計、晶圓代工、封測、設備等均將受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出，鑒於AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，可望持續從中受益。再者，川普關稅議題引各界關注，雖然為金融市場帶來干擾，但大致上不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00927群益台灣半導體收益ETF AI ETF 半導體

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