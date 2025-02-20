相信0050躺在指數的道路上耍廢吧！ 歐陽立中：投資這件事情努力也不見得有效

有一件事越努力，越有可能失敗

成家立業後，你慢慢感受到現實的壓力，即便工作已經很努力了，但薪水一進帳，馬上八方離去：房貸、卡債、水電費、孩子的學費...然後你慢慢意識到理財投資的重要。因為如果只是傻傻把錢存在銀行，得到的利息遠遠比不上通貨膨脹的速度，通貨膨脹會降低你的實質購買力，也就是說，你的錢會越存越薄。

那該怎麼辦才好？這時你把眼光投向股票。因為你聽說，在眾多金融商品中，股票是獲利高、現金流動也快的好資產。但你內心也在掙扎，因為大伯曾耳提面命告誡過：「千萬別碰股票，因為那根本是在賭博！」但也想起同事雀躍地邀你吃飯：「走，今天午餐我請你，我股票剛賺了六位數！」有人因股票傾家蕩產，也有人因股票一夕致富。到底造成這樣的天差地遠的決定關鍵是什麼？你不斷沉思著。

「有了，是努力。」於是你把市面上有關股票的書全買齊了，努力認真閱讀，你學會了怎麼判斷籌碼、怎麼看線圖、怎麼看公司財報；你也積極到處上課，加入股票社團，看那些老師是怎麼選股的，當然如果能從老師口中得到幾支明牌，那更是好不過了。就這樣，你從原先的股票小白，變成躍躍欲試的投資人。

你開始努力選股，用盡學到的一切知識，挑出一些別人沒發現的標的，結果還真的漲了，你賺了一筆，告訴自己：「這就是實力！」不過沒有天天過年的，後來你看走眼幾支標的，賠了不少，你心裡難受，但隨即告訴自己：「沒辦法，運氣不站在我這邊。」你更努力研究股票，鑽研如何挑出飆股，深信努力不會背叛你。最後，你跟99%的短線投資人一樣，忙了半天，卻以賠錢作收，甚至從股票市場畢業，發誓再也不碰股票。

問題出在哪裡？問題就出在：「投資這件事，越努力，越有可能失敗。」相信你一定覺得很納悶，怎麼可能呢？

政大的周冠男教授長期研究財務金融和股票投資，他從大量的研究證據指出：「短期個股的股價波動，接近『隨機漫步』，根本無法預測。」

因此單押個股，風險是非常高的。從另一個角度來看，個股意味著一間間的公司，可是你知道嗎？根據統計，每10年左右，有50%的公司會消失。

你投入的股票，會成為飆股還是壁紙？沒人知道。 幸福文化《人生沒有理所當然：沒有「應該要」，只有「你想要」！練就跳脫框架、突破自我設限的全方位思考方式》，作者：歐陽立中。

當然，短線交易還是有人會賺錢，但99%都是賠錢作收。為什麼？因為短線交易是一場「零和賽局」，也就是有人賺錢，就一定有人賠錢。那什麼樣的人會賺錢呢？就是那些有分析能力、交易工具和及時資訊的專業投資人，相較我們一般散戶，是不可能贏過他們的。

但問題出在當你稍微努力過後，會產生一種「過度自信」的行為偏誤，覺得自己有花時間做過研究，怎麼樣都好過那些沒做功課的韭菜。但一來，短期個股波動是隨機漫步，就算你買的股票真的漲了，那也可能只是運氣，但你卻誤認為是實力；二來，你真正的對手是那些分析和情報，都遠多過你的專業投資人。要與天爭勝不是不可能，但真的有必要嗎？回到初衷，我們所要的，不就只是能讓生活游刃有餘的投資嗎？

努力，就用在工作和專業上吧！

既然投資這件事，越努力越可能失敗，難道只能耍廢躺平嗎？對，還真的是這樣。周冠男教授在《長期買進》給出的投資方法就是：「躺在指數的道路上耍廢。」什麼意思呢？他在做研究的過程，從理性學派得出的最佳投資決策就是「分散投資」並「長期持有」。你不需要整天忙於看盤和選股，只要買進追蹤市場指數的ETF就可以達到分散投資的效果，因為ETF本身就是買進一籃子各類型的股票，並把投資標的分散在不同產業和市值的股票。

給你一個數據吧！冠男教授持續二十年買進追蹤市場指數的ETF「0050」，總報酬率是550%，年平均報酬率是9.8%。當然，你可能會說這樣還好吧？我看有些高手報酬率隨隨便便都是20%、30%起跳啊！對，問題在於，短線交易有可能每天都是這個績效嗎？再來，你殺進殺出，其實都要交易成本的。根據統計，散戶過於積極下單導致的損失，手續費占34.22%，證券交易稅占34.12%。倒不如你就懶散地買進指數ETF，閒錢多的，就單筆投入；閒錢少的，就定期定額，然後坐享跟著市場一起成長獲利的快感。

當然，前提是，你要抱得住，不要一點風吹草動就聞風色變，倉皇賣掉；也不要一點蠅頭小利就趨之若鶩，獲利了結。除非是你真的需要大筆資金，像是買車、買房等，再從股市裡提錢。

人生很有趣，大多事情你努力都會有成效，但唯獨投資不是，越努力越容易掉進行為偏誤裡。所以我們要在正確的方向上努力，「工作」要努力打拚，不然你哪來的錢投資？「專業」要努力精進，不然你怎麼加薪或創業？「運動」要努力執行，不然你哪有福分享受人生？反倒是「投資」，我們一般小小散戶，真的別太努力，如同冠男教授的建議，躺在指數的道路上耍廢，長期買進，就勝過一堆努力殺進殺出的人了，這不是很好嗎？

本文摘自幸福文化《人生沒有理所當然：沒有「應該要」，只有「你想要」！練就跳脫框架、突破自我設限的全方位思考方式》，作者：歐陽立中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。