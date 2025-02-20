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月配ETF配息縮水只能換00878或0056？盧燕俐：可配置00945B先領債息

聯合新聞網／ 盧燕俐
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

有觀眾問我，「手上的高股息ETF月配金額縮水，打算跳車，轉到配息較高的非投等債ETF，會是個好選擇嗎？」相信不少人也有類似的疑惑。

我認為，投資理財必須回歸到初衷，而非見漲追漲，永遠在追高殺低。之前已陸續做了幾支影片，提醒大家，「在台股盤整和回檔時，月配高息ETF神話已不再！」但台股不會天天走空，多檔老牌且季配息的ETF，包括：0056和00878，歷經多次股災，績效證實能經得起長期存股的考驗。

債券ETF部分，由於川普總統祭出關稅戰，將進一步帶動通膨，使得今年聯準會降息速度和幅度可能不如預期，因此，我建議，今年配置債券，先以領息策略為主，賺資本利得先擺一旁。

其中，市場上現有的5檔非投等債ETF，因票息率高，且川普上任來，總報酬均為正，使得近期話題較為熱絡。規模較大的前兩檔，非別是00953B和00945B，兩者皆為月配，票息率都在8％左右，較不同之處，00953B聚焦成熟國家，成分債中美國佔78.97％，其餘還包括加拿大、英國和法國等，而00945B完全聚焦美國，如果是相信「川普會讓美國經濟再次偉大」，將推升美國企業獲利、提升償債能力，那麼，00945B可作為參考。

◎本文內容已獲 盧燕俐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00945B凱基美國非投等債 00953B群益優選非投等債 債券ETF 月配息

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