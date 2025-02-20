高息概念股有撐 聚焦選股因子掌握風報比

台股短線維持箱型區間震盪格局，野村投信建議，除一般市值型或科技型ETF，風險趨避型投資人可考慮採取不同投資策略，例如布局高股息指數相關ETF，由於高股息指數成分股多為成熟且具穩定配息能力的公司，股價波動相對較小，在震盪盤勢中具備較高的防禦優勢。

展望後市，隨著利率環境的變化與市場波動加劇，現階段類股輪動快速、個股波動性大，野村投信表示，投資人可透過多元化配置，運用高股息指數動能指標找出「強者恆強」的強勢股，透過股利指標找出「股利資優生與潛力股」的獨特選股邏輯，增強投資組合的競爭力。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國關稅政策主要仍是川普政府談判籌碼，預估今年關稅對美國通膨影響仍較有限，今年美國政策面的不確定因素，如關稅等將持續影響投資信心，在當前震盪波動市況中，可留意成長前景良好的高息股ETF，當股價來到相對低檔時可加以布局。

張繼文分析，在市場波動加劇的環境中，如何有效兼顧穩健與報酬，將是今年投資人關注的關鍵。除了市值型或科技型ETF，投資人不妨考慮不同投資策略，例如高股息指數相關ETF，一般來說，高股息指數成分股大多為穩定配息的公司，股價波動相對較小。以風險衡量指標「波動度」來看。張繼文表示，根據過往數據回測，台灣高股息報酬指數的年化波動度為14.8%，低於加權報酬指數。然而，投資不能僅關注波動度，因為過度追求低風險，可能會因此犧牲長期報酬。台灣人在購物的時候十分注重所謂的「性價比」，也就是CP值；而投資ETF也應如此，風險並非唯一考量，長期報酬的性價比同樣重要。透過「風險報酬比」（年化報酬 / 年化波動度）可以評估投資的性價比。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君分析表示，根據統計，台灣高股息報酬指數的風險報酬比為0.89，反而低於加權報酬指數的0.96，代表波動度降低，但長期報酬相對不足，若投資結合股價動能與股息篩選的「強勢高息股」ETF，例如00944追蹤指數臺灣趨勢動能高股息指數相較傳統高息指數，臺灣趨勢動能高股息指數年化波動度降至13.9%，風險報酬比達1.49，優於加權報酬指數0.96。顯示00944追蹤臺灣趨勢動能高股息指數獨有的選股邏輯不僅考量股利率，更納入股價動能因子，此篩選機制，在降低波動的同時，更能掌握市場投資趨勢，打造更具韌性的投資組合。

林怡君進一步指出，根據統計，若以2024年最後一個交易日的台股500大上市公司為基準，依最新收盤價占近52周高點的比例排序，並分為三個級距，結果發現：第一級距（最高動能組別）今年迄今（截至2月12日）平均表現達+1.23%；第二級距平均表現為-0.45%；第三級距（最低動能組別）則為-5.21%。透過股價動能因子選股，亦即依據最新收盤價相對於52周高點的比例進行篩選，確實有其效益。

投資人可關注結合股價動能與高股息篩選機制的「強勢高息股」ETF，例如野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」不僅考量股利率，更納入股價動能因子，以篩選出市場上具備動能與收益優勢標的。若進一步觀察指數表現，2025年年初至今，臺灣趨勢動能高股息指數總報酬達1.72%，明顯優於同期加權報酬指數的1.17%，顯示0944追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數主要得益於其指數設計，該指數不僅透過股利率篩選股票，還結合股價動能適時汰弱留強，雙重篩選策略，不僅能提供相對穩定的收益，亦有助於提升投資組合的長期回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。