00878填息很好但「若不填照樣買」？瑞奇媽曝光持有均價：因為我已經填息了！
＊原文發文時間為2月19日
00878不填息怎麼辦？
只要高股息稍有表現不佳，就會出現許多類似的問題？
00878________怎麼辦？____可以填任何你想填的
例如：
00878配息縮水怎麼辦？
00878跌跌不休怎麼辦？
總之，有什麼問題套上這個句型都能照樣照句。
瑞奇媽身為一個小小投資人，只是碰巧高股息的比例比較高，所以大家所說的...
「高股息跑輸大盤」
「高股息長期報酬不佳」
「高股息的股息拿出來用，就沒有複利效果」
「高股息可能今年表現不佳」
這些瑞奇媽都聽到了，但是我就需要現金流，所以會繼續持有，直到我不需要現金流的那一天，或是找到更好的方法。
且同時我也買入市值型的標的，看似衝突的標的，可以一起配置，完全不奇怪。
且未來00878若表現不好，也是可以換標的，畢竟持有就只是持有，不用許下終身不離的諾言，即便是瑞奇媽的高股息長子，如果讓我失望桑心，也有斷離母子關係的那一天（希望不要發生）。
關於不填息該怎麼辦？
瑞奇媽已經把想說的都放在圖文裡面，明天00878除息日，依然期許他早日填息喔。
◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言