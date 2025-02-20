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00878填息很好但「若不填照樣買」？瑞奇媽曝光持有均價：因為我已經填息了！

聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
股市示意圖。許正宏／攝影
股市示意圖。許正宏／攝影

＊原文發文時間為2月19日

00878不填息怎麼辦？

只要高股息稍有表現不佳，就會出現許多類似的問題？

00878________怎麼辦？____可以填任何你想填的

例如：

00878配息縮水怎麼辦？
00878跌跌不休怎麼辦？

總之，有什麼問題套上這個句型都能照樣照句。

瑞奇媽身為一個小小投資人，只是碰巧高股息的比例比較高，所以大家所說的...

「高股息跑輸大盤

「高股息長期報酬不佳」

「高股息的股息拿出來用，就沒有複利效果」

「高股息可能今年表現不佳」

這些瑞奇媽都聽到了，但是我就需要現金流，所以會繼續持有，直到我不需要現金流的那一天，或是找到更好的方法。

且同時我也買入市值型的標的，看似衝突的標的，可以一起配置，完全不奇怪。

且未來00878若表現不好，也是可以換標的，畢竟持有就只是持有，不用許下終身不離的諾言，即便是瑞奇媽的高股息長子，如果讓我失望桑心，也有斷離母子關係的那一天（希望不要發生）。

關於不填息該怎麼辦？

瑞奇媽已經把想說的都放在圖文裡面，明天00878除息日，依然期許他早日填息喔。

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 報酬 填息 大盤 季配息 市值型 現金流

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