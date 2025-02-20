ETF 2025年規模看增5,000億元 投信投顧公會理事長對行情審慎樂觀

投信投顧公會理事長劉宗聖昨（19）日表示：「今年仍會是ETF成長的一年」。雖然今年有川普2.0不確定性，但對行情看法審慎樂觀；在樂觀情境下，預估今年ETF規模可增長5,000億元，台股主被動基金占台股市值比重，將較現行3%持續提升。

台灣ETF規模持續創高，當中又以台股ETF成長力道最強勁。據投信投顧公會資料統計至1月底，整體ETF規模已達6.47兆元，台股ETF達2.76兆元，占比衝高至42.6%。

劉宗聖昨天出席投信投顧公會春酒時表示，目前台股ETF市值大約是2.8兆元，對比國內上市櫃公司總市值約80兆元，大約占3%多，相較於美國等國家的ETF占股市比重超過一、二成，台灣ETF市場還有很大的成長空間。

他強調，政府今年開放主動式ETF和多重資產ETF，提供投資人更多元選擇，今年國內ETF市場從檔數、規模和受益人數來看，都是持續成長的一年。

劉宗聖也看好台股主被動型商品占台股總市值將持續提升。他分析，在悲觀、樂觀情境下，今年ETF規模增長可能界於2,000~5,000億元之間。

以樂觀情境來看，有三大成長動能：一是定期定額資金持續挹注：目前ETF定期定額每月約百億元，在台股行情無大變化下，一年可帶進1,200億元；二是新商品發行：今年開放主動式ETF等新商品，加上有愈來愈多投信加入台股ETF發行，大概也可帶來千億元新增規模；三是台股行情若持續上漲，假設台股漲10%，以目前規模換算，整體規模也可自然成長二、三千億元。

以商品別來看，高股息ETF是台股ETF過去兩年成長最大推手，且大幅超越市值型產品，與國外趨勢大相逕庭。以元大、國泰、群益、富邦、復華等前五大投信的台股ETF商品結構來看，高股息ETF占比已拉高至66%，而市值型ETF占34%，然近期高股息、市值型ETF規模、受益人數出現消長變化。

劉宗聖分析，前兩年高股息ETF本息雙收，吸引很多市值型ETF投資人資金轉進，但今年來，已經看到投資者資金從高股息回流到市值型的現象，因很多高股息ETF配息縮水，加上市場波動帶來交易機會，吸引投資者採取「逢低買進、買黑賣紅、定期定額」等策略，帶動資金持續流向市值型ETF，看好今年市值型ETF和高股息ETF朝更均衡發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。