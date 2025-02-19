台灣ETF市場邁向新里程碑 新種ETF現蹤

ETF市場在2025年熱度依然居高不下，成立最久及規模最大一檔的元大台灣50（0050）在農曆年前調降費用率（管理費從0.32%降至目前約0.11%、保管費從0.035%降至0.03%）至台股ETF最低、17日再度公告擬進行分割回到初始發行價附近；與此同時，保德信、聯邦投信正式加入ETF戰局，如今新種ETF也出現蹤跡，野村臺灣智慧優選主動式ETF、凱基美國Top股債平衡ETF向主管機會送件募集，在主動式ETF及多重資產ETF的問世下，預料ETF市場將持續滾燙。

ETF成為時下最熱門的理財產品之一，根據投信投顧公會及期信基金資訊公告平台，統計至2024年底，台灣整體ETF規模逾6.4兆，續創新高，位居亞洲第三，僅次於日本、中國，位居亞洲領頭羊地位。2024年底ETF發行公司為17家（含兩家外商），總檔數274檔，2024年全年增加2.5兆，較2023年底增幅達65%，占整體共同基金比重達67%。

2025年首季持續有新產品募集，近期包含第一金投信募集的第一金美元優選非投資等級債券ETF（00981B）；台灣第三家投入ETF的外資投信-保德信投信所推出保德信市值動能50ETF（009803）募集期間在2月18日至2月24日；富邦投信睽違兩年推出富邦旗艦50（009802）於2月24日至2月26日展開募集繳款；聯邦投信搶食ETF大餅所推出的第一檔是聯邦台灣精彩50 ETF（009804）將於3月17日至21日募集。ETF發行檔數愈來愈多，且參與發行商也在增加中，目前已經來到19家，且持續有投信業者正在向主管機關送件中。

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