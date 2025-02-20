台股科技型ETF 六檔好正

規模百億以上的台股科技型ETF近一個月績效亮眼。法人表示，台股企業基本面結構健康，科技族群可望持續受惠於全球AI趨勢扮演產業發展與盤面表現要角，建議可定期定額台股科技相關ETF來掌握後市行情。

觀察規模超過百億以上的台股科技相關ETF表現，共六檔於近一月都繳出正報酬佳績，如群益半導體收益（00927）近一月累計上漲5.2%，且參與此次除息的投資人股息與資本利得兼得，表現強勢。此外，群益科技高息成長（00946）與復華台灣科技優息（00929）也達4.8%和4.2%的漲幅，表現亮眼。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，台灣擁有完整的半導體產業鏈，半導體自IC設計、晶圓代工、封測、設備等均將受惠，產業成長動能可期。建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益指出， 川普關稅議題引市場關注，雖然為金融市場帶來干擾，但大致上仍不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待。建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。

展望後市，凱基台灣AI 50（00952）基金經理人施政廷分析，川普發表半導體關稅政策談話，引發市場連鎖反應，但回歸企業基本面觀察，台股AI族群企業獲利年增率可望持穩在30%以上，支撐力道來自全球四大雲端服務供應商資本支出年增從20%上修到30%。

此外，DeepSeek問世，長線來看也可望帶動算力需求增加，並有助AI應用更加普及。台灣作為全球AI供應鏈關鍵樞紐，台股AI相關供應鏈預期仍會是AI大趨勢下的最主要受惠者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。