投等債ETF吸金 連六周淨流入

過去一周（2月6日至2月12日），投資等級債資金淨流入刷新今年以來新高紀錄，總計淨流入83.4億美元。根據統計，月配型的投等債ETF，包括凱基A級公司債（00950B）、新光BBB投等債20+ETF（00970B）、元大優息投等債（00968B）、群益ESG投等債20+（00937B）等，年化配息率都超過6%。

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，除了2025年開年第一周投等債市場曾出現資金短暫淨流出，後續的六周呈現周周淨流入，最近五周更是周周成長，淨流入金額一路從不到30億美元，逐周墊高到逾80億美元，顯示資金湧入趨勢仍在持續進行中，投等債投資吸引力可望續航。

李暢指出，觀察2000年以來殖利率變化，投資等級債殖利率來到5.26%，相較於長期平均4.52%，目前投等債整體收益率處於2008年後高點。

現階段由於川普政策不確定性高，美國聯準會利率決策將依據政策影響做出動態調整，加上新出爐的通膨數據較市場預期來得強勁，即便市場預期美國聯準會長期降息方向不變，但短時間公債殖利率恐難擺脫高檔震盪格局。

因此，債券布局建議核心配置存續期間中段的高信用評級投等債，以增加債息收益並減輕利率風險。00950B也公告成立以來的第五次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.079元，除息日訂於3月7日。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）經理人張美媛表示，有鑑Fed放緩降息腳步，企業基本面保持強勁，債券配置首選投資等級公司債。一方面對於市場不確性的低禦性較佳，另一方面可享有相對於公債更高的債息收益，同時具備未來降息時的資本利得空間。

統一ESG投等債15+ETF首次配息金額期前公告，預估每單位配發0.14元。統一投信說明，本次配發金額較高，主要是因為00966B從去年12月中掛牌，至第一次收益分配評價日（2月15日）計算，累積約兩個月的債息收入，00966B將在3月6日除息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。