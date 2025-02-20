海外ETF八強 創新高價

歐美股18日領漲，包含S&P 500、道瓊歐洲600、道瓊歐盟50等指數紛紛創下新高，且歐股已連數個交易日創歷史新高，連帶海外ETF跟著強勢表態，昨（19）日共計有八檔ETF收盤價改寫成立以來新紀錄，且全數都是投資海外股。

進一步檢視這八檔創新高的ETF，今年以來元大歐洲50漲13.3%最多，其次為國泰網路資安13.2%、元大航太防衛科技11.8%、富邦歐洲10.5%。上述四檔今年以來已經漲逾一成；其餘還有元大全球AI的7.4%、永豐美國科技6.23%、中信全球高股息6.21%、元大全球未來通訊4.94%。

歐股部分，盤面唯二的兩檔ETF都創新高，受惠財報亮眼挹注，加上俄烏戰爭可能終止的利多訊息下，帶動股市表現。歐洲央行1月利率會議再度降息1碼，符合市場預期。

圖／經濟日報提供

展望後市，法人預期歐洲央行3月利率會議降息1碼，全年度共降息5碼的預估，持續關注經濟景氣指數、各國PMI數據，須留意歐洲經濟成長趨緩，加上恐面對川普政策下全球貿易的摩擦可能抑制出口。

唯一創新高的高股息ETF是中信全球高股息，且今年以來表現也是高股息產品中表現最佳一檔。中國信託投信表示，台股高股息ETF成分股多以電子類股為主，而海外高股息ETF的成分股多以金融、原物料、非核心消費與工業為主，投組配置上相對具有分散性。

隨著川普上任後放寬監管，以及關稅戰、烏俄戰後重建題材等，有利金融、傳產類股，今年海外高股息ETF相對具有吸引力。

在美股市場上，隨著川普上任滿一個月，回顧這段時間川普誠如競選時承諾，推出一系列美國優先政策，包含陸續推出關稅大招，並發表對格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河等積極性言論，雖然各項政策皆從美國自身利益出發，卻也造成全球地緣政治風險加大。

但美國經濟確實因此保持高活力，市場對美股表現也充滿期待。永豐投信表示，若以分散投資風險、參與川普2.0及長期投資角度來看，建議優先留意美國大市值ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。