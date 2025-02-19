快訊

高雄首段「區間測速」道路傳死亡車禍 騎士逆向撞大貨車喪命

文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

別只去日韓！全球最熱情、友善城市榜單出爐 亞洲這國家意外奪冠

3月除息添新兵00970B 將於3月11日首次除息

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普關稅大刀再出鞘，4月將砍向汽車、藥品、半導體晶片，預料3月台股波動將加劇、由於川普關稅利空持續籠罩台股。財富管理專家表示，投資人今年想追求固定領息，可鎖定具高殖利率、高票息率的BBB級投等債ETF，尤其多檔投等債ETF預估年化配息率逾6%水準，可望成為2025年領息新寵。

根據統計，2月除息債券ETF高達40檔，投資等級債ETF占29檔最多，3月起去年新加入月配債券ETF的新光BBB投等債20+ETF（00970B），將於3月11日進行首次除息。依投信官網最新公布每單位預估配息金額0.053元，以19日收盤價計算，預估年化配息率有6.4%。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人詹佳峯指出，2025年川普關稅政風吹草動，對全球股債市波動大增，儘管美債殖利率變化大，債市投資氣氛承壓，唯當市場過度悲觀，反而是投資等級債券ETF掌握「息利雙甜」的投資機會，建議選擇美國長天期BBB級投等債，打造長期領息甜資產。

詹佳峯分析，現階段投資人應該冷靜評估，判斷債市是否恐慌過頭，相較於非投資等級債，美國BBB級投等債可以承受市場波動風險，投資人如果選擇中長期持有這類ETF, 相對A級公司債及公債，美國長天期BBB級投等債具有更高收益率（高票面利率），回顧年初全球股市震盪及過去降息期間表現，美國長天期BBB級投等債，也較能抵禦市場不確定風險。

趁目前美債殖利率高檔階段布局，法人建議目前布局長天期美債標的，可以優先鎖住較高利差，配息表現方面，中長期布局美國BBB級投等債，除基本面具穩健投資優勢外，美國BBB級債券標的殖利率，也平均有突破6%以上的水準，相較目前美股股利殖利率不到1.3%、台股殖利率也僅剩2.18%來得優。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

債券ETF受益人周增近萬人 這2檔周增逾千人表現最佳

全民權證／元太 瞄準長天期

美債ETF強彈！長天期公債要回神了？伊森：關鍵要看10年期國債利率

川普關稅利於美債回歸？長天期美債00679B、00687B有救了嗎

相關新聞

DeepSeek迎曙光 陸股ETF今年來前十強全賺

隨著美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國大陸推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見...

退休「兩招」穩穩賺！施昇輝：挑長年5％個股或直接買0056、準備兩年備用金

什麼股票可以不賣就不賠呢？它必須同時符合兩個條件：一是幾十年來每年都有配股息，二是公司規模大到不可能倒閉。

0056、兆豐金、第一金…母親留的股票能永遠領股息！施昇輝：因為相信它們絕不可能下市

母親往生後，收到國稅局寄來遺產清單，其中列有6檔股票。我認為這些股票都值得自己身後留給家人，因此決定不處分它們，一來紀念母親，二來留給子女。

投信投顧公會看ETF仍是成長年 對川普2.0審慎樂觀

2024年台灣ETF市場大豐收，總規模衝上新台幣6.4兆元，年增超過6成，創歷史新高。展望2025年，投信投顧公會理事長...

存夠365張0056就可以退休？KN先生試算過去15年配息：一天只能花1675元

關於0056配息之爭，陳老師的說法是0056有很多配息來自於資本利得，也就是我之前常講過的ETF換股賺到的（價差）。

債券ETF受益人周增近萬人 這2檔周增逾千人表現最佳

雖然聯準會放緩降息步伐，不過降息循環仍在市場預期內，投資人逢低布局債券ETF意願反而增溫，集保中心最新公布的最新一周債券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。