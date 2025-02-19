3月除息添新兵00970B 將於3月11日首次除息

川普關稅大刀再出鞘，4月將砍向汽車、藥品、半導體晶片，預料3月台股波動將加劇、由於川普關稅利空持續籠罩台股。財富管理專家表示，投資人今年想追求固定領息，可鎖定具高殖利率、高票息率的BBB級投等債ETF，尤其多檔投等債ETF預估年化配息率逾6%水準，可望成為2025年領息新寵。

根據統計，2月除息債券ETF高達40檔，投資等級債ETF占29檔最多，3月起去年新加入月配債券ETF的新光BBB投等債20+ETF（00970B），將於3月11日進行首次除息。依投信官網最新公布每單位預估配息金額0.053元，以19日收盤價計算，預估年化配息率有6.4%。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人詹佳峯指出，2025年川普關稅政風吹草動，對全球股債市波動大增，儘管美債殖利率變化大，債市投資氣氛承壓，唯當市場過度悲觀，反而是投資等級債券ETF掌握「息利雙甜」的投資機會，建議選擇美國長天期BBB級投等債，打造長期領息甜資產。

詹佳峯分析，現階段投資人應該冷靜評估，判斷債市是否恐慌過頭，相較於非投資等級債，美國BBB級投等債可以承受市場波動風險，投資人如果選擇中長期持有這類ETF, 相對A級公司債及公債，美國長天期BBB級投等債具有更高收益率（高票面利率），回顧年初全球股市震盪及過去降息期間表現，美國長天期BBB級投等債，也較能抵禦市場不確定風險。

趁目前美債殖利率高檔階段布局，法人建議目前布局長天期美債標的，可以優先鎖住較高利差，配息表現方面，中長期布局美國BBB級投等債，除基本面具穩健投資優勢外，美國BBB級債券標的殖利率，也平均有突破6%以上的水準，相較目前美股股利殖利率不到1.3%、台股殖利率也僅剩2.18%來得優。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。