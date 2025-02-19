00966B首次除息 3月5日為最後買進日

統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）首次配息金額期前公告，預估每單位配發0.14元（最終配發金額以2025/3/4之第二階段公告為準）。00966B將在3月6日除息，3月5日為最後買進日。投資專家表示，以2月18日最新淨值14.8467元計算，當期配息率為0.943%，換算年率後為5.658%，與同類型產品配發水準相當。

統一投信說明，本次配發金額較高，主要是因為從該基金2024/12/16掛牌進場，至第一次收益分配評價日（2025/2/15）計算，累積約兩個月的債息收入。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，有鑑Fed放緩降息腳步，企業基本面保持強勁，債券配置首選投資等級公司債。一方面對於市場不確性的低禦性較佳；另一方面可享有相對於公債更高的債息收益，同時具備未來降息時的資本利得空間。

至於債券ETF的買進時點要如何判斷，張美媛表示，00966B為長天期債券ETF，投資人可以參考30年期美國公債殖利率做為長債進場的觀察指標，若30年美公債殖利率來到4.6%以上，則可視為長線加碼買點。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。