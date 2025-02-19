DeepSeek迎曙光 陸股ETF今年來前十強全賺

隨著美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國大陸推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見馬雲等大陸科技圈大人物，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，另一方面，DeepSeek橫空出世，展示大陸在AI產業鏈的競爭力，更成為陸股中長線漲升行情的新曙光，今(2025)年來績效前十強的大陸ETF全面正報酬，其中績效前二強如台新MSCI中國ETF（00703）更大賺二位數以上。

自DeepSeek問世後，全球AI的焦點從歐美AI巨擘Meta、Google和Microsoft等公司，重新聚焦回到大陸相關公司，如騰訊、阿里巴巴及比亞迪等公司。騰訊今年以來上漲18.23%、阿里巴巴上漲45.40%及比亞迪上漲33.23%，這三檔港股掛牌的大陸科技股公司，均為台新MSCI中國ETF（00703）的前十大成分股，合計占比將近30%，是台新MSCI中國ETF（00703）今年來績效大漲的主要動力。近期，Apple傳出將與阿里巴巴合作替大陸的iPhone開發AI功能，比亞迪也宣布將與Deep seek合作開發自動駕駛技術，可以看到大陸AI科技產業已獲得實質上的業績支持，而不是只有宣示意義。

展望陸股後市，台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，根據高盛最新報告，預計人工智慧的廣泛應用，將會使得中國企業的每股盈利在未來10年每年提高2.5%，將MSCI中國指數的未來12個月的目標價，提升至85點，預計上漲空間為16%。投資人可挑選追蹤MSCI中國指數之中國ETF，該指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企(ADR)和具滬港通或深港通資格的A股，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中國市場的成長與變化。 今年來績效前十強的陸股相關ETF(資料來源：CMoney)

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